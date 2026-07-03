Jó a hangulatban zárták a hetet a tőzsdék

Emelkedéssel zártak az európai tőzsdék
Emelkedéssel zárták a hét utolsó kereskedési napját a vezető nyugat-európai indexek, a Stoxx 600 0,7 százalékkal, a DAX 0,9 százalékkal, a CAC-40 0,4 százalékkal, az FTSE-100 0,3 százalékkal került feljebb. A szektorok közül a közszolgáltatók jártak ma az élen.
Fájdalmas fordulat jöhet az amerikai tőzsdén - Figyelmeztet a Goldman Sachs
A kisvállalati részvényeket tömörítő Russell 2000 index idén komoly emelkedést produkált, hiszen nagyjából 20 százalékos erősödésével felülmúlta a technológiai óriásokat felvonultató Nasdaq 100 indexet. A Goldman Sachs elemzői szerint azonban a lendület hamarosan kifullad, és nem érdemes hozzászokni ehhez a szárnyaláshoz - írja a Business Insider.
Emelkedtek a hazai blue chipek
Jó hangulatban telt a kereskedés pénteken az európai tőzsdéken, pluszban zárt a BUX index is.
Nagyon furcsán viselkednek idén a menedékeszközök - Mi folyik itt?
A pénzügyi piacok zavarai idején a befektetők általában pontosan tudják, hová meneküljenek, hagyományosan az amerikai államkötvényeket, a japán jent és az aranyat választják. 2026-ban azonban ez a bevált recept már nem működik, hiszen az államkötvények hozamai emelkednek, a jen évtizedes mélypontra gyengült, az arany árfolyama pedig meredeken visszaesett a januári csúcsáról. A szakértők rámutatnak, hogy ezúttal nem a megszokott kockázatkerülő időszakról van szó, hanem egy olyan sajátos piaci helyzetről, amelyet az infláció, a magas reálhozamok és a költségvetési aggodalmak alakítanak - jelentette a Cnbc.
Itt a jelzés: hatalmas rali készül ennél a részvénynél!
Van egy részvény, amellyel a piac meglehetősen mostohán bánt az utóbbi hónapokban, az elmúlt hetekben azonban valami érezhetően megváltozott: a grafikonon egyre több jel utal arra, hogy hamarosan nagy emelkedés kezdődhet, ugyanis egy olyan kitörés formálódik, amelyből hagyományosan a legnagyobb emelkedések szoktak indulni.
Nagyot megy a Mol
Hullámzó a kereskedés az európai tőzsdéken, de alapvetően még mindig kitart a jó hangulat. A német DAX már csak 0,3 százalék pluszban áll, a francia CAC pedig stagnál. A magyar tőzsde kiemelkedik a mezőnyből, a BUX index fél százalékot emelkedett, mind a négy blue chipünk emelkedik, legnagyobb mértékben a Mol, amelyik egy hetek óta tartó csökkenő trendcsatornából tört ki ma felfelé, és több mint három százalékot ralizott.
Itt a nagy kitörés ennél a magyar részvénynél!
Több hónapos próbálkozás után most végre sikerült a kitörés a nagyon sokak által közelről figyelt magyar részvénynél. Több fontos kérdés is felmerül: a betonfal áttörése után meddig tarthat most a menetelés? Mi vezetett oda, hogy sikerült a nagy kitörés? Milyen konkrét fejlemények hajthatják még feljebb az árfolyamot, mikre kell nagyon odafigyelni a következő hetekben?
Történelmi csúcson a német tőzsde
Folytatódik az emelkedés az európai tőzsdéken, a német DAX 0,7, a francia CAC 0,4 százalék pluszba emelkedett a nyitást követően, a német tőzsdén megvan az új történelmi csúcs. Továbbra is veszik a nagy iparvállalatok, az autógyártók és a bankok részvényeit. A régiónk is jól teljesít, a BUX index 0,5 százalék pluszban van, minden négy blue chip emelkedik. A kitörés után folytatódik a Mol emelkedése.
Egyre feljebb
Folytatódik az emelkedés a magyar részvénypiacon. A BUX index a nyitás után nem sokkal 0,4 százalék pluszba lendült, ebben benne van az, hogy mind a négy hazai bluechip árfolyama emelkedik. A Molban megvolt a kitörés az elmúlt hetek csökkenő trendcsatornájából, ami támogathatja a további emelkedést. Az OTP-ben pedig itt van az új történelmi csúcs.
A Nio és az Xpeng növelte elektromos járműeladását, csökkenés a Li Auto-nál és a BYD-nél
A Nio és az Xpeng kínai elektromos járműgyártók növelték eladásaikat júniusban éves összevetésben, miközben csökkenésről jelentett a Li Auto és a BYD.
A Nio 62,9 százalékkal 40 597 ezer járműre növelte eladásait júniusban, míg az április-június közötti negyedévben 49,4 százalékkal több, 107 658 ezer, az év első felében pedig 67,4 százalékkal több, 191 123 ezer járművet értékesített.
Az XPeng júniusi eladásai 15,9 százalékkal 40 126 járműre nőttek. A második negyedévben a vállalat 103 295 járművet értékesített, ami gyakorlatilag megegyezett az egy évvel korábbival, miközben az idei első fél évben 165 977 járművet adott el, ez viszont 15,8 százalékos csökkenés.
A Xiaomi okostelefon-gyártó, amely 2024 márciusában mutatta be első elektromos autóját, a SU7-et, idén júniusban már a harmadik egymást követő hónapban "több mint 30 000 jármű" eladásáról jelentett. A vállalat hagyományosan nem tesz közzé pontos adatokat.
A BYD 403 472 új energiákkal hajtott járművek (NEV) értékesített júniusban, ami 5,5 százalék növekedés tavaly júniussal összevetve. Eközben az elektromos járművek (BEV) eladása 2,6 százalékkal 201 472-re csökkent. Az év első felében a NEV-ek értékesítése 15,7 százalékkal mintegy 1,809 millióra esett.
A Li Auto eladásai a múlt hónapban éves szinten 14,8 százalékkal 30 895 elektromos járműre csökkentek. (MTI)
Befejeződött az INA rijekai zöldhidrogén-beruházásának első szakasza
Befejeződött az INA rijekai kőolaj-finomítójában épülő, mintegy 61 millió euró értékű zöldhidrogén-beruházás első szakasza: elkészültek az üzemhez kapcsolódó naperőmű építési és szerelési munkái - közölte a horvát olajipari vállalat csütörtökön.
A rijekai finomító területén telepített napelemek megújuló villamos energiát termelnek majd Horvátország első kereskedelmi célú zöldhidrogén-előállító létesítménye számára. Június végére a 11 megawatt beépített teljesítményű naperőmű elérte a mechanikai készültséget, vagyis a beruházás egyik kulcseleme elkészült.
A közlemény szerint ezzel teljesültek a beruházáshoz a horvát Nemzeti Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervből nyújtott 15 millió eurós támogatáshoz kapcsolódó első határidők is. A naperőmű üzembe helyezése előtt még záró tesztek és műszaki ellenőrzések következnek, miközben folyik az elektrolizáló berendezés telepítése is. Ennek befejezése 2026 végére várható.
A beruházás helyszínét csütörtökön megtekintette Ortutay Zsuzsanna, az INA igazgatótanácsának elnöke, valamint Gordan Kolak, a projekt fővállalkozójaként dolgozó horvát elektromos, közlekedési és energiaipari vállalat, a Koncar igazgatótanácsának elnöke. Ortutay Zsuzsanna a közlemény szerint hangsúlyozta: a megújuló hidrogén előállítására irányuló beruházás az INA egyik kiemelt stratégiai projektje, amely hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez, fenntarthatóbbá teszi a finomítói működést, és új lehetőségeket nyit a horvátországi zöldhidrogén-piac fejlesztésében. Kiemelte azt is, hogy a projekt hazai partnerek bevonásával valósul meg. Gordan Kolak szerint az első szakasz lezárása azt bizonyítja, hogy a horvát szakértelem és ipari kapacitás képes megfelelni az energiaátmenet összetett kihívásainak.
A Koncar igazgatótanácsának elnöke a projektet a régió első kereskedelmi célú zöldhidrogén-előállító üzemének és Horvátország egyik legjelentősebb energetikai beruházásának nevezte. A létesítmény tervezett kapacitása évi mintegy 1500 tonna zöld hidrogén. Az első zöldhidrogén-molekulák előállítása 2027-ben várható.
A megtermelt hidrogént elsősorban közlekedési célra értékesítenék, de felhasználnák a rijekai finomító termelési folyamataiban is. Az INA 2024 áprilisában jelentette be, hogy új stratégiai megújulóenergia-projektekbe kezd: Rijekában zöldhidrogén-előállító üzemet, Sziszekben pedig biometán-előállító létesítményt épít.
A vállalat akkori közlése szerint a beruházások célja az INA zöld átállásának támogatása, a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése és az energiahatékonyság növelése. Az INA a Mol-csoport tagja. A vállalat 49,08 százaléka a Mol tulajdonában van, a magyar olajtársaság rendelkezik az irányítói jogokkal is. A cég 44,84 százaléka a horvát államé. (MTI)
Jó hír az autósoknak: nagyot eshet az olajár
A Citi szerint az év végére akár 60 dollárig is csökkenhet a Brent olaj ára, miután fokozatosan megszűnnek a Hormuzi-szoros körüli ellátási zavarok, és ismét a piaci fundamentumok határozzák meg az árakat. A befektetési bank ezzel több más nagy pénzintézethez hasonlóan további áresésre számít az olajpiacon, írja a Bloomberg.
Ugrik a Kospi
Látványos emelkedéssel kezdte a pénteki kereskedést a dél-koreai részvénypiac, miután az előző két kereskedési napon közel 10 százalékot veszített értékéből. A gyors visszapattanás jól mutatja, hogy a befektetői hangulat továbbra is rendkívül ingadozó, a piac egyre inkább azt mérlegeli, mennyire fenntartható a mesterséges intelligencia körüli beruházási hullám.
A Kospi index a nap folyamán 5,5 százalékos pluszba is került. A vezető technológiai papírok közül a Samsung Electronics és a SK Hynix részvényei egyaránt több mint 9 százalékkal emelkedtek.
Az erős rali miatt a Korea Exchange rövid időre felfüggesztette a programozott vételi megbízások végrehajtását, miután a Kospi határidős kontraktusai hirtelen nagyot ugrottak.
SpaceX-részvényeket vár Trump Elon Musktól az új projektjéhez
Donald Trump szerint Elon Musk is csatlakozhat a Trump-adminisztráció új megtakarítási programjához, és SpaceX-részvényekkel támogathatja azt. Az amerikai elnök szerint jó a viszonya Muskkal, annak ellenére, hogy korábban összevesztek, írja a CNBC.
Folytatódhat az emelkedés
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,1 százalékkal került feljebb, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 1,6 százalékot esett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,45 százalékos pluszban van, a Hang Seng 1,57 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,48 százalékkal került lejjebb.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,06 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,49 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,63 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma idehaza nincs adatközlés. Nemzetközi téren a szolgáltatószektori (és kompozit) beszerzésimenedzser-indexek zárják a hetet: a kínai Caixin, majd sorra a spanyol, olasz, francia és német, végül az euróövezet egészének júniusi végleges adatai érkeznek. A szolgáltatószektor adja az európai gazdaság gerincét, így ezek a számok érdemben árnyalják a növekedési képet. Az amerikai piacokon a függetlenség napja miatt vékony, csendes kereskedésre lehet számítani.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 36,5 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 10,0 százalékos eséssel a Hang Seng index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 48,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 22,8 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 21,8 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 900,07
|1,1%
|1,9%
|3,1%
|10,1%
|18,9%
|52,1%
|S&P 500
|7 483,24
|0,0%
|1,7%
|-1,7%
|9,3%
|20,2%
|71,9%
|Nasdaq
|29 329,21
|-1,6%
|-0,4%
|-4,3%
|16,2%
|29,5%
|99,1%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|68 733,15
|-2,5%
|-5,0%
|3,0%
|36,5%
|72,9%
|138,8%
|Hang Seng
|23 055,03
|0,8%
|-0,1%
|-11,5%
|-10,0%
|-4,8%
|-18,6%
|CSI 300
|4 812,3
|-3,0%
|-4,1%
|-2,1%
|3,9%
|22,0%
|-5,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 580,88
|2,2%
|2,3%
|1,8%
|4,5%
|7,5%
|63,5%
|CAC
|8 474,86
|1,7%
|0,5%
|3,2%
|4,0%
|9,5%
|29,3%
|FTSE
|10 652,87
|1,7%
|1,2%
|2,7%
|7,3%
|21,4%
|49,6%
|FTSE MIB
|52 428,18
|1,6%
|1,2%
|3,7%
|16,7%
|31,8%
|107,4%
|IBEX
|19 671,8
|1,4%
|0,8%
|7,7%
|13,7%
|40,1%
|120,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|141 741,59
|1,6%
|1,5%
|4,2%
|27,7%
|44,4%
|198,3%
|ATX
|6 497,14
|1,7%
|0,1%
|5,8%
|22,0%
|47,5%
|87,1%
|PX
|2 588,06
|0,7%
|1,3%
|2,3%
|-3,6%
|20,2%
|124,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|46 710
|1,6%
|1,6%
|11,5%
|33,1%
|69,9%
|190,3%
|Mol
|3 800
|3,6%
|4,2%
|-4,2%
|29,3%
|28,0%
|59,7%
|Richter
|12 110
|-0,1%
|-0,2%
|-3,6%
|22,8%
|22,3%
|53,9%
|Magyar Telekom
|2 660
|1,3%
|-1,2%
|-3,2%
|48,4%
|50,1%
|527,4%
|Nyersanyagok
|WTI
|69,73
|0,0%
|-4,0%
|-28,5%
|21,8%
|1,6%
|-7,5%
|Brent
|71,72
|0,0%
|-4,8%
|-25,3%
|17,9%
|3,7%
|-6,0%
|Arany
|4 126,65
|1,1%
|3,0%
|-8,4%
|-4,6%
|23,4%
|131,4%
|Devizák
|EURHUF
|353,8250
|-0,3%
|-0,1%
|-0,3%
|-7,8%
|-11,6%
|0,5%
|USDHUF
|309,2065
|-0,7%
|-0,7%
|1,5%
|-5,4%
|-9,1%
|4,1%
|GBPHUF
|413,6350
|-0,3%
|0,6%
|0,6%
|-6,1%
|-10,6%
|0,9%
|EURUSD
|1,1443
|0,4%
|0,6%
|-1,7%
|-2,6%
|-2,8%
|-3,4%
|USDJPY
|162,4
|0,0%
|0,4%
|1,6%
|3,6%
|12,8%
|45,9%
|GBPUSD
|1,3374
|0,7%
|1,3%
|-0,7%
|-0,6%
|-1,6%
|-3,0%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|61 479,1
|2,5%
|3,0%
|-7,8%
|-30,7%
|-43,5%
|81,8%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,48
|0,2%
|2,1%
|0,7%
|7,7%
|4,7%
|213,1%
|10 éves német állampapírhozam
|2,9
|0,7%
|1,4%
|-2,6%
|1,3%
|10,7%
|-1 135,0%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,08
|0,5%
|-0,9%
|-6,4%
|-26,1%
|-28,0%
|72,8%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Anton Petrus
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
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