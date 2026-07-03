Jó a hangulatban zárták a hetet a tőzsdék

A Nio és az Xpeng kínai elektromos járműgyártók növelték eladásaikat júniusban éves összevetésben, miközben csökkenésről jelentett a Li Auto és a BYD.

A Nio 62,9 százalékkal 40 597 ezer járműre növelte eladásait júniusban, míg az április-június közötti negyedévben 49,4 százalékkal több, 107 658 ezer, az év első felében pedig 67,4 százalékkal több, 191 123 ezer járművet értékesített.

Az XPeng júniusi eladásai 15,9 százalékkal 40 126 járműre nőttek. A második negyedévben a vállalat 103 295 járművet értékesített, ami gyakorlatilag megegyezett az egy évvel korábbival, miközben az idei első fél évben 165 977 járművet adott el, ez viszont 15,8 százalékos csökkenés.

A Xiaomi okostelefon-gyártó, amely 2024 márciusában mutatta be első elektromos autóját, a SU7-et, idén júniusban már a harmadik egymást követő hónapban "több mint 30 000 jármű" eladásáról jelentett. A vállalat hagyományosan nem tesz közzé pontos adatokat.

A BYD 403 472 új energiákkal hajtott járművek (NEV) értékesített júniusban, ami 5,5 százalék növekedés tavaly júniussal összevetve. Eközben az elektromos járművek (BEV) eladása 2,6 százalékkal 201 472-re csökkent. Az év első felében a NEV-ek értékesítése 15,7 százalékkal mintegy 1,809 millióra esett.

A Li Auto eladásai a múlt hónapban éves szinten 14,8 százalékkal 30 895 elektromos járműre csökkentek. (MTI)