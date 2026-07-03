Kész, ennyi volt: eltűnik a népszerű boltlánc Magyarországról

Lezárult a Hervis magyarországi és romániai sportszer-kiskereskedelmi üzleteinek felvásárlása: a brit Frasers Group összesen 78 üzletet vett át, ebből 29-et Magyarországon és 49-et Romániában. Az üzletek még idén bezárnak, majd Sports Direct néven nyílnak újra, új arculattal és bővített márkakínálattal.

Lezárult a Hervis magyarországi és romániai sportszer-kiskereskedelmi tevékenységének felvásárlása: a brit Frasers Group összesen 78 üzletet vett át, ebből 29 Magyarországon, 49 Romániában működik – írta meg a Világgazdaság.

A tranzakció 2026 júniusában zárult le a szükséges hatósági jóváhagyások megszerzése után, az üzletek pedig még idén bezárnak, majd új arculattal és Sports Direct néven nyílnak újra.

A lap szerint a Frasers Group a Sports Direct márkával erősítené tovább közép- és kelet-európai jelenlétét. A vállalat átveszi az üzleteket és a munkavállalókat is, így a működés folytonosságát ígéri, miközben a vásárlók a megszokott kínálat mellett új márkákkal is találkozhatnak. Az átalakítás pontos menetrendjét egyelőre nem közölték, az ügylet értékét pedig egyik fél sem hozta nyilvánosságra.

A Hervis magyarországi márkaként való eltűnése nem előzmény nélküli: tavaly ősszel már ismertté vált, hogy az osztrák Spar-csoporthoz tartozó lánc eladja magyarországi és romániai leányvállalatait. A Hervis Ausztriában, Szlovéniában, Magyarországon, Horvátországban és Romániában 227 üzlettel több mint 490 millió euró bruttó árbevételt ért el, de 43 millió eurós veszteséget könyvelt el.

A mostani tranzakció az osztrák, horvát és szlovén működést nem érinti.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán