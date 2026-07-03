Kiderült: politikusok vásároltak be SpaceX-részvényekből

Meuser beszámolója alapján gyermeke június 15-én 15 001 és 50 000 dollár közötti értékben vásárolt a vállalat részvényeiből. A dokumentumok tanúsága szerint évek óta ez volt az első alkalom, hogy a képviselő vagy valamelyik családtagja egyedi vállalati papírokba fektetett. Cisneros június 18-án vásárolt SpaceX-részvényeket, 1001 és 15 000 dollár közötti értékben.
Cisneros közölte, hogy nem személyesen kezeli a befektetési portfólióját, feleségével együtt ugyanis külső pénzügyi tanácsadókra bízták ezt a feladatot, akiknek a diverzifikált portfólió fenntartása a kötelességük. Hangsúlyozta, hogy sem kongresszusi munkája, sem a védelmi minisztériumban végzett szolgálata alatt nem javasolt egyetlen ügyletet sem, és minden szabályt maradéktalanul betartott. Meuser szóvivője egyelőre nem reagált a megkeresésekre.
A kongresszusi képviselők és közvetlen családtagjaik birtokolhatnak egyedi részvényeket és kereskedhetnek is velük,
amennyiben betartják a közzétételi szabályokat, és nem használnak fel bennfentes információkat. Jelenleg semmi nem utal arra, hogy Meuser vagy Cisneros nem nyilvános adatok alapján kereskedett volna. A helyzetet mégis érzékennyé teszi, hogy Meuser a tőzsdék felügyeletéért felelős képviselőházi pénzügyi bizottság tagja, míg Cisneros a fegyveres erők bizottságában ül, amely a védelmi minisztérium – a SpaceX egyik legnagyobb megrendelője – felett gyakorol felügyeletet.
Elon Musk űripari és műholdas vállalata június 12-én lépett tőzsdére, több mint 2 ezer milliárd dolláros piaci kapitalizációval, és mintegy 75 milliárd dollárnyi tőkét vont be a valaha volt legnagyobb részvénykibocsátás során. A részvények 150 dolláron nyitottak, a papírok csütörtökön 162 dolláron zártak, ami mintegy 8 százalékkal haladja meg a nyitóárat, ugyanakkor nagyjából 20 százalékkal elmarad a június 16-i, 201,8 dolláros történelmi csúctól.
Etikai szakértők szerint a mostani bejelentések csupán a jéghegy csúcsát jelentik, és a következő hetekben mindkét párt számos képviselőjéről kiderülhet, hogy részt vett a SpaceX részvénykibocsátásában. A CNBC korábban feltárta, hogy Lisa McClain republikánus képviselő családi befektetése is profitálhatott a tőzsdére lépésből, miután férje jelentős összeget fektetett a Musk-féle xAI-ba, még mielőtt a céget beolvasztották volna a SpaceX-be.
A SpaceX kibocsátása egy nagyobb hullám nyitánya lehet, ugyanis a mesterségesintelligencia-óriás Anthropic már titokban benyújtotta tőzsdei bevezetési kérelmét, és rövidesen a rivális OpenAI is követheti, amely akár ezer milliárd dolláros értékeltséget céloz meg. Eközben a kongresszusi tagok egyedi részvénykereskedelmét tiltó javaslatok évek óta rendszeresen elakadnak. Bár a republikánus képviselőházi vezetők tavaly év végén ígéretet tettek egy ilyen törvény beterjesztésére, és egy hasonló szenátusi indítvány 2025 júliusában túl is jutott a bizottsági szakaszon, azóta egyik kamara sem lépett tovább az ügyben.
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