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Közeleg a határidő, ami eldönti az easyJet sorsát
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Közeleg a határidő, ami eldönti az easyJet sorsát

Portfolio
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Közel 7 százalékot esett a brit easyJet árfolyama az elmúlt héten, miután a befektetők tartanak attól, hogy nem jön létre a megállapodás az amerikai Castlelake befektetési társasággal. A diszkont légitársaság ugyanis már négy korábbi ajánlatot is elutasított, a felvásárlási határidő pedig most vasárnap, július 5-én jár le.

A légitársaság részvényei pénteken pedig 5,45 fontig estek, ami elmarad a Castlelake első, 5,60 fontos ajánlati árától. Az easyJet a múlt héten egy megemelt, 4,93 milliárd fontos, azaz részvényenként 6,50 fontos ajánlatot is elutasítot.

A brit felvásárlási szabályozás szerint a Castlelake-nek július 5-ig hivatalos ajánlatot kell tennie,

vagy vissza kell lépnie, hacsak a felek nem állapodnak meg a határidő meghosszabbításáról.

Andrew Lobbenberg, a Barclays elemzője szerint a legutóbbi árfolyammozgás mögött több elemzőházi leminősítés és a profitrealizálás állhat arra az esetre, ha mégsem jönne létre az üzlet. Csütörtök óta legalább négy brókercég rontotta az easyJetre vonatkozó ajánlását. Ennek ellenére a papír mintegy 40 százalékot emelkedett azóta, hogy a Castlelake érdeklődése május végén nyilvánosságra került, így a társaság piaci értéke jelenleg nagyjából 4,13 milliárd font.

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Az easyJet vezetősége szerint a Castlelake ajánlatai opportunisták, hiszen az iráni konfliktus lenyomta a részvényárfolyamot. Elemzők ugyanakkor rámutattak, hogy a könyvek megnyitásával a légitársaság gyakorlatilag jelezte, hogy megfelelő áron hajlandó tárgyalni. A Financial Times értesülése szerint az easyJet és befektetői legalább részvényenkénti 7 fontos árat várnak el, és ezen a szinten a papír utoljára 2022 elején forgott.

Az elemzők szerint az easyJetet a nyomott értékeltsége és az eszközportfóliója teszi vonzó célponttá, mivel a társaság több mint 350 repülőgépet üzemeltet, és 37 országba, 1200-nál is több útvonalon indít járatokat a legfontosabb európai csomópontokról. A Castlelake egyelőre nem jelezte, hogy hajlandó lenne-e tovább tárgyalni egy újabb elutasítás esetén.

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Forrás: Reuters

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