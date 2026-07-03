Kritikus helyzet az Egyesült Államok legfontosabb adatközponti régiójában: elképesztő magasságokba szökött az áram ára

Az Egyesült Államok legnagyobb hálózatüzemeltetője, a PJM pénteken szövetségi szintű riasztás mellett kérte a fogyasztás mérséklését a szolgáltatási területén, mivel egyszerre kell megküzdenie az erőművi kiesésekkel, a távvezetékek túlterheltségével és a tartós hőség miatt megugró légkondicionáló-használattal.

A PJM közölte, hogy utasította a szolgáltatókat, hogy korlátozzák az áramellátást azoknál a fogyasztóknál, akik szerződéses kötelezettséget vállaltak a felhasználásuk vészhelyzeti csökkentésére. A vállalat 67 millió embert lát el a közép-atlanti régióban, az ország déli részén, valamint Washington térségében.

Észak-Virginiában, ahol a világon a legkoncentráltabban találhatók adatközpontok, a nagykereskedelmi azonnali áramárak a héten megawattóránként 2000 dollár fölé emelkedtek. Ez az összeg normális üzemi körülmények között, amikor a PJM rendszere nincs túlterhelve, mindössze 40 dollár körül alakul.

Az elemzők és a PJM üzemeltetési adatai szerint a drasztikus áremelkedés elsősorban annak tudható be, hogy

a túlterhelt nagyfeszültségű hálózaton keresztül egyre költségesebbé vált a villamos energia szállítása.

Forrás: Reuters

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