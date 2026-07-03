ÉLŐ  67'
AUS
Ausztrália 1 1 Egyiptom
EGY
  gól: Mohamed Hany 55'
32-es főtábla
  • Megjelenítés
Kritikus helyzet az Egyesült Államok legfontosabb adatközponti régiójában: elképesztő magasságokba szökött az áram ára
Üzlet

Kritikus helyzet az Egyesült Államok legfontosabb adatközponti régiójában: elképesztő magasságokba szökött az áram ára

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Egyesült Államok legnagyobb hálózatüzemeltetője, a PJM pénteken szövetségi szintű riasztás mellett kérte a fogyasztás mérséklését a szolgáltatási területén, mivel egyszerre kell megküzdenie az erőművi kiesésekkel, a távvezetékek túlterheltségével és a tartós hőség miatt megugró légkondicionáló-használattal.

A PJM közölte, hogy utasította a szolgáltatókat, hogy korlátozzák az áramellátást azoknál a fogyasztóknál, akik szerződéses kötelezettséget vállaltak a felhasználásuk vészhelyzeti csökkentésére. A vállalat 67 millió embert lát el a közép-atlanti régióban, az ország déli részén, valamint Washington térségében.

Észak-Virginiában, ahol a világon a legkoncentráltabban találhatók adatközpontok, a nagykereskedelmi azonnali áramárak a héten megawattóránként 2000 dollár fölé emelkedtek. Ez az összeg normális üzemi körülmények között, amikor a PJM rendszere nincs túlterhelve, mindössze 40 dollár körül alakul.

Az elemzők és a PJM üzemeltetési adatai szerint a drasztikus áremelkedés elsősorban annak tudható be, hogy

a túlterhelt nagyfeszültségű hálózaton keresztül egyre költségesebbé vált a villamos energia szállítása.

Még több Üzlet

Kiderült: politikusok vásároltak be SpaceX-részvényekből

Nagy dobásra készül a kínai autógyártó: a Nissan korábbi üzemében indítják be a gyártást

Megszólalt a 2008-as válságot megjósló befektető: ez a vég kezdete a tőzsdén

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kész, ennyi volt: eltűnik a népszerű boltlánc Magyarországról
Valósággal letarolják az oroszokat a drónok, új célpontot jelölt meg Moszkva - Híreink az orosz-ukrán háborúból pénteken
Itt a döntés: így alakul holnap a benzin ára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility