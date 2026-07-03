POR
Portugália 2 1 Horvátország
CRO
 Vége
32-es főtábla
SUI
Svájc 2 0 Algéria
ALG
 Vége
32-es főtábla
AUS
Ausztrália Egyiptom
EGY
 Ma 20:00
32-es főtábla
ARG
Argentína Zöld-foki Köztársaság
CPV
 Szombat 00:00
32-es főtábla
  • Megjelenítés
Lángok csaptak fel az M7-es autópálya mellett, korlátozzák a sebességet az érintett szakaszon
Üzlet

Lángok csaptak fel az M7-es autópálya mellett, korlátozzák a sebességet az érintett szakaszon

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Mintegy tízhektárnyi területen ég a tarló az M7-es autópálya Somogy vármegyei szakaszán, Fonyód külterületén, a füst veszélyezteti az autópálya közlekedését - közölte a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-vel.

Mihályka Szabina elmondta, a tűzről 15 óra körül érkezett bejelentés, jelenleg öt település tűzoltói dolgoznak a lángok megfékezésén. A fonyódi Facebook-csoportokban olvasható információk szerint

a 150-es kilométernél nem lehet lehajtani az autópályáról,

az érintett útszakaszon pedig sebességkorlátozást vezettek be.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kész, ennyi volt: eltűnik a népszerű boltlánc Magyarországról
Kiszivárgott dokumentum: a felszínen barátkozik, a színfalak mögött gőzerővel készül a háborúra Amerika
Még a tech részvények esés ellenére is történelmi csúcs született az USA-ban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility