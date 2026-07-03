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Másodpercek alatt telne meg egy olimpiai medence az elolvadt vízből: vészjósló jelzés érkezett a hegyekből
Üzlet

Másodpercek alatt telne meg egy olimpiai medence az elolvadt vízből: vészjósló jelzés érkezett a hegyekből

Portfolio
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Idén a svájci gleccserekről hetekkel a megszokottnál korábban tűnt el a hó, ami újabb súlyos jégveszteséget idézett elő az Alpokban. A drámai folyamat hátterében a csekély téli havazás és az egymást követő európai hőhullámok állnak - figyelmeztetnek kutatók.
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A dél-svájci Rhône-gleccsernél idén

már június 29-én elérkezett az úgynevezett olvadási fordulópont.

Ez az a nap, amikor a télen felhalmozódott hótakaró teljesen elolvad, és a gleccser már a mélyebben fekvő, évtizedek vagy évszázadok alatt kialakult jégréteget kezdi veszíteni. Az idei dátum a mérések történetének második legkorábbi időpontja, ennél hamarabb mindössze 2022-ben, három nappal korábban indult meg a jégtömeg közvetlen olvadása.

Matthias Huss, a Svájci Gleccsermegfigyelő Hálózat igazgatója rendkívül aggasztónak nevezi a helyzetet, hiszen az évből még három olyan hónap van hátra, amikor a folyamat tovább folytatódhat. A szakember a jelenlegi állapotot szinte ugyanolyan kritikusnak tartja, mint a rekordot hozó 2022-es esztendőben.

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A szakember szemléletes példával érzékeltette a pusztulás mértékét, miszerint a júniusi hőhullám idején a svájci gleccserekből elolvadó vízmennyiség két héten át hatmásodpercenként megtölthetett volna egy olimpiai méretű úszómedencét. A Rhône-gleccser egyik mérőállomásán mindössze két hét extrém hőség alatt nagyjából másfél méternyi jég tűnt el.

Forrás: Reuters

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