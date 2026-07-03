Megszavazták: egyelőre nem kérnek a gyűlölt közlekedési eszközökből egy magyar településen

A városhoz korábban egy szolgáltató fordult azzal, hogy bérelhető rollereket telepítene a településre, az önkormányzat azonban előbb kikérte a lakosság véleményét.

A komáromiak online szavazáson mondhatták el az álláspontjukat,

és a többség a jelenlegi körülmények között nem támogatja a közösségi rollerbérlés bevezetését.

Molnár Attila polgármester a testületi ülésen azt mondta, a városvezetésnek el kell fogadnia a helyiek döntését, miután a kérdésben sok pro és kontra érv merült fel.

Komárom egyelőre kivár, mert a városvezetés szerint az elektromos rollerek közlekedési szabályozása jelenleg nem elég egyértelmű. A polgármester jelezte:

megvárják az új KRESZ rendelkezéseit, és ha átláthatóbb szabályrendszer alakul ki, később ismét visszatérhetnek a kérdésre, akár újabb lakossági egyeztetés után.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán