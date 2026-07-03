Megszólalt a 2008-as válságot megjósló befektető: ez a vég kezdete a tőzsdén

A bejegyzés szerint Burry

július 1-jén nyitott short pozíciót a Micron részvényeire,

darabonként 1051,87 dolláros árfolyamon.

"Tegnap short pozíciót vettem fel egy olyan papírra, amely már így is jelentősen gyengült, mert úgy vélem, tisztán látom a folyamatokat" – fogalmazott a befektető. Burry a Micron látványos szárnyalásáért a lemaradástól való félelmet, az úgynevezett "nagyobb bolond" elméletet és a nyilvános elköteleződés torzító hatását tette felelőssé. A részvény ára az elmúlt évben 697 százalékkal, míg önmagában 2026-ban 241 százalékkal emelkedett.

A papír árfolyama a június 25-i, az elemzői várakozásokat felülmúló negyedéves gyorsjelentés után egészen 1213 dollárig emelkedett, csütörtökön azonban már 975 dolláron zárt a kereskedésben. Burry a héten nemcsak a Micront vette célba, hanem a PayPal, a Sprouts Farmers Market, a Zoetis, valamint a Fannie Mae és a Freddie Mac cégekben lévő pozícióit is tovább növelte.

A befektető a hét korábbi szakaszában a Tesla, a Caterpillar, az Applied Materials és az iShares Semiconductor ETF ellen is eladási pozíciókat vett fel. A mesterséges intelligenciára épülő adatközpontok terjedése jelentősen növelte a keresletet a Caterpillar áramfejlesztő berendezései iránt, aminek köszönhetően a vállalat részvényei idén már 68 százalékkal drágultak.

Keddi bejegyzésében Burry aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a Samsung és az SK Hynix több mint 500 milliárd dolláros beruházással tervez létrehozni egy új félvezető-ipari központot.

A mai árfolyam-emelkedés közvetlen kiváltó oka a Dél-Koreából bejelentett gigantikus beruházás. Én azonban ezt a vég kezdetének tekintem

– írta. A mesterséges intelligenciához kapcsolódó piaci rali iránti kételyei először tavaly novemberben váltak nyilvánossá, amikor az azóta már bezárt fedezeti alapjának jelentéseiből kiderült, hogy eladási pozíciókat tartott fenn a Palantir és az Nvidia részvényeire.

A Micron és a SanDisk részvényei szerdán csaknem 11 százalékot zuhantak. A piaci visszaesést elemzők egy olyan iparági jelentéssel magyarázzák, amely szerint a Meta a felesleges felhőalapú kapacitásainak értékesítését fontolgatja. Ezzel párhuzamosan olyan hírek is napvilágot láttak, hogy az Apple kínai beszállítók bevonásával enyhítené a memóriachip-hiányát. Egyes elemzők szerint más technológiai óriások is követhetik az Apple példáját, mivel a memóriachipek árának indokolatlan megugrása egyre nagyobb pénzügyi nyomás alá helyezi a piaci szereplőket.

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