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Milliós megbízásokat kötött az előző kormányhoz közeli vállalkozásokkal az ügyészség
Üzlet

Milliós megbízásokat kötött az előző kormányhoz közeli vállalkozásokkal az ügyészség

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A Legfőbb Ügyészség több tízmillió forintért szervez ki kommunikációs és informatikai feladatokat két, a kormánypárthoz köthető társaságnak, miközben saját szakemberekkel és belső osztályokkal is rendelkezik ezekre a munkákra.

A vádhatóság továbbra is élő szerződéssel rendelkezik az EuroAtlantic Zrt.-vel és a Promotheus Agency Bt.-vel a hvg.hu cikke szerint. Az előbbi vállalkozás az év első tizenegy hónapjában mintegy húszmillió forintért készít digitális tartalmakat és lát el kommunikációs tanácsadói feladatokat, míg az utóbbi szintén húszmillió forintért üzemelteti az ügyészség honlapját.

A lap azt írja, a külső megbízások azért is furcsák, mert a Legfőbb Ügyészség saját kommunikációs és informatikai főosztállyal is rendelkezik, így a feladatokat házon belül is el tudná látni.

A hivatal élén jelenleg Nagy Gábor Bálint, Polt Péter korábbi kabinetfőnöke áll, akit tavaly kilenc évre választott meg a kormánypárti parlamenti többség. Pozíciójából azután sem távozott, hogy Magyar Péter más közjogi méltóságokkal együtt lemondásra szólította fel.

A hvg.hu szerint a megbízott cégek hátterében egyértelmű, az előző kormányhoz közel szálak húzódnak meg: az EuroAtlantic fő tulajdonosa a korábbi fejlesztési miniszter, Fellegi Tamás és családja, míg a Promotheus Agency tulajdonosa Petneházy Dávid, aki a korábbi fideszes parlamenti képviselő, Petneházy Attila fia, valamint a szabolcsi Fidelitas korábbi elnöke. A Fellegi és a Petneházy család üzleti érdekeltségeit korábban is támogatta a kormányzat, amikor 2021-ben az állam jelentős forrásokkal segítette közös szállodaipari vállalkozásukat.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Róka László

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