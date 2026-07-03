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Nagy dobásra készül a kínai autógyártó: a Nissan korábbi üzemében indítják be a gyártást
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Nagy dobásra készül a kínai autógyártó: a Nissan korábbi üzemében indítják be a gyártást

Portfolio
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A kínai Chery pénteken hivatalosan is átvette a Nissan rosslyni autógyárát, amelynek megvásárlásáról még januárban állapodtak meg. A vállalat vezetői közölték, hogy jelentős összeget fordítanak a géppark korszerűsítésére és bővítésére annak érdekében, hogy 2027 közepén megindulhasson a járműgyártás Dél-Afrikában.

A Chery közleménye szerint a dél-afrikai üzemből alakítják ki a márka afrikai gyártó-, export-, kutatás-fejlesztési és regionális központját. A Kína legnagyobb autóexportőrének számító vállalat arra is kötelezettséget vállalt, hogy a gyár mind a 692 jelenlegi dolgozóját továbbfoglalkoztatja.

A cég alelnöke, Charlie Csang a korábbi Nissan-üzemben rendezett ünnepségen elmondta, hogy a beruházás közel háromezer közvetlen és közvetett munkahelyet teremt a gyártásban, az ellátási láncban, valamint a kapcsolódó szolgáltatások terén. A hosszú távú cél az, hogy Rosslynt kutatás-fejlesztéssel, beszállítói tevékenységgel és képzésekkel kiegészülő, teljes körű autóipari központtá fejlesszék, amely támogatja a Chery terjeszkedését, és elősegíti a százezer darab feletti éves dél-afrikai értékesítés elérését.

A kínai autógyártók a hazai piacukon tapasztalható élesedő verseny és a túlkapacitás miatt egyre inkább külföldön keresnek növekedési lehetőségeket,

így globálisan is bővítik gyártókapacitásaikat és értékesítési hálózatukat.

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A gyárban kezdetben a Jetour T-sorozat modelljeit, köztük a T1-est, valamint a Jaecoo J5 és a Chery Tiggo 4 szabadidő-autókat gyártják majd. A Jaecoo J5 belső égésű motorral, valamint alternatív hajtással – tisztán elektromos és hibrid változatban is – elérhető lesz. A 2027 harmadik és negyedik negyedévére tervezett termelésfelfutási szakaszban a vállalat tizenötezer jármű kibocsátásával számol.

A Chery külön programot indított azzal a céllal, hogy a kezdeti időszakban elérje a 40 százalékos helyi beszállítói részarányt, és jelenleg is végzi a legfontosabb partnerek felmérését. Emellett kínai beszállítókat is bevonnának a folyamatba, elsősorban az elektromos hajtástechnológiák és az intelligens járműalkatrészek területén.

Forrás: Reuters

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