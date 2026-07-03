POR
Portugália 2 1 Horvátország
CRO
 Vége
32-es főtábla
SUI
Svájc 2 0 Algéria
ALG
 Vége
32-es főtábla
AUS
Ausztrália Egyiptom
EGY
 Ma 20:00
32-es főtábla
ARG
Argentína Zöld-foki Köztársaság
CPV
 Szombat 00:00
32-es főtábla
  • Megjelenítés
Nagyon furcsán viselkednek idén a menedékeszközök - Mi folyik itt?
Üzlet

Nagyon furcsán viselkednek idén a menedékeszközök - Mi folyik itt?

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A pénzügyi piacok zavarai idején a befektetők általában pontosan tudják, hová meneküljenek, hagyományosan az amerikai államkötvényeket, a japán jent és az aranyat választják. 2026-ban azonban ez a bevált recept már nem működik, hiszen az államkötvények hozamai emelkednek, a jen évtizedes mélypontra gyengült, az arany árfolyama pedig meredeken visszaesett a januári csúcsáról. A szakértők rámutatnak, hogy ezúttal nem a megszokott kockázatkerülő időszakról van szó, hanem egy olyan sajátos piaci helyzetről, amelyet az infláció, a magas reálhozamok és a költségvetési aggodalmak alakítanak - jelentette a Cnbc.

A biztonságos menedékeszközök gyenge szereplése mögött az áll, hogy

a befektetők kockázatvállalási kedve továbbra is erős,

miközben a globális pénzügyi feltételek rendkívül lazák – mutatott rá a HSBC vezető ázsiai közgazdásza. Az amerikai és több ázsiai tőzsde is történelmi csúcsokat döntött, miközben a tőke a mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvényekbe áramlik, mint amilyen az Nvidia és az Intel, illetve Ázsiában a Samsung Electronics, az SK Hynix és a TSMC.

A kötvények piacán idén elmaradt a megszokott, biztonságot kereső tőkebeáramlás. Ez elsősorban két tényezőre vezethető vissza, mégpedig az inflációs várakozásokra, valamint az államadósság fenntarthatóságával kapcsolatos kételyekre. Utóbbi téren különösen az amerikai szövetségi költségvetési hiány ad okot aggodalomra. A mintegy kétezer milliárd dolláros deficit, amely a bruttó hazai termék (GDP) 6-7 százalékának felel meg, gazdasági visszaesésen kívüli időszakban történelmi léptékkel mérve is rendkívül magasnak számít.

Még több Üzlet

Tűz és balesetek bénítják meg a közlekedést: kilométeres dugók alakultak ki a legfontosabb magyar utakon

Jó a hangulat, egyre magasabbra emelkednek a részvénypiacok

Fájdalmas fordulat jöhet az amerikai tőzsdén - Figyelmeztet a Goldman Sachs

Az arany gyenge teljesítménye szintén meglepetést okozott a szakértők körében. A Global X ETFs befektetési stratégája szerint a nemesfém az utóbbi időben egyáltalán nem a klasszikus menedékeszközökre jellemző módon viselkedett. Rámutatott, hogy a tavalyi áremelkedés során rengeteg lakossági befektető lépett be a piacra, és most éppen ez a "gyors tőke" erősíti az árfolyam ingadozását.

A jen jövőjével kapcsolatban a szakértők még borúlátóbbak. Bár a japán jegybank harmincéves csúcsra emelte az irányadó kamatlábat, a japán államkötvények hozamai is rekordmagasságba ugrottak, és a hatóságok egy 74 milliárd dolláros devizapiaci intervenciót is végrehajtottak, a fizetőeszköz mégis évtizedes mélypontra gyengült a dollárral szemben, július elején a 162-es szint körül mozogva. Japán bruttó államadóssága 2026-ban a GDP 204,4 százalékát tette ki, ami a legmagasabb arány a világon. Szakértők szerint a jen megbízhatósága jelentősen csökkent a jegybanki politikák eltérése és a hozamkülönbségekre való fokozott érzékenysége miatt.

A biztonságos menedékeszközök tehát nem tűntek el, csupán sokkal kiszámíthatatlanabbá váltak. Ahelyett, hogy a piacok minden megingásakor egyszerre erősödnének, az államkötvények, az arany és a jen egyre inkább a saját makrogazdasági alapfolyamataikra reagálnak. A befektetők számára ez azt jelenti, hogy

a régi válságkezelési recept már nem működik,

és a stabilitás megőrzéséhez egyetlen hagyományos menedék helyett sokkal szélesebb körű eszközdiverzifikációra van szükség.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kész, ennyi volt: eltűnik a népszerű boltlánc Magyarországról
Valósággal letarolják az oroszokat a drónok, új célpontot jelölt meg Moszkva - Híreink az orosz-ukrán háborúból pénteken
Még a tech részvények esés ellenére is történelmi csúcs született az USA-ban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility