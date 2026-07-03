Nagyon furcsán viselkednek idén a menedékeszközök - Mi folyik itt?

A biztonságos menedékeszközök gyenge szereplése mögött az áll, hogy

a befektetők kockázatvállalási kedve továbbra is erős,

miközben a globális pénzügyi feltételek rendkívül lazák – mutatott rá a HSBC vezető ázsiai közgazdásza. Az amerikai és több ázsiai tőzsde is történelmi csúcsokat döntött, miközben a tőke a mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvényekbe áramlik, mint amilyen az Nvidia és az Intel, illetve Ázsiában a Samsung Electronics, az SK Hynix és a TSMC.

A kötvények piacán idén elmaradt a megszokott, biztonságot kereső tőkebeáramlás. Ez elsősorban két tényezőre vezethető vissza, mégpedig az inflációs várakozásokra, valamint az államadósság fenntarthatóságával kapcsolatos kételyekre. Utóbbi téren különösen az amerikai szövetségi költségvetési hiány ad okot aggodalomra. A mintegy kétezer milliárd dolláros deficit, amely a bruttó hazai termék (GDP) 6-7 százalékának felel meg, gazdasági visszaesésen kívüli időszakban történelmi léptékkel mérve is rendkívül magasnak számít.

Az arany gyenge teljesítménye szintén meglepetést okozott a szakértők körében. A Global X ETFs befektetési stratégája szerint a nemesfém az utóbbi időben egyáltalán nem a klasszikus menedékeszközökre jellemző módon viselkedett. Rámutatott, hogy a tavalyi áremelkedés során rengeteg lakossági befektető lépett be a piacra, és most éppen ez a "gyors tőke" erősíti az árfolyam ingadozását.

A jen jövőjével kapcsolatban a szakértők még borúlátóbbak. Bár a japán jegybank harmincéves csúcsra emelte az irányadó kamatlábat, a japán államkötvények hozamai is rekordmagasságba ugrottak, és a hatóságok egy 74 milliárd dolláros devizapiaci intervenciót is végrehajtottak, a fizetőeszköz mégis évtizedes mélypontra gyengült a dollárral szemben, július elején a 162-es szint körül mozogva. Japán bruttó államadóssága 2026-ban a GDP 204,4 százalékát tette ki, ami a legmagasabb arány a világon. Szakértők szerint a jen megbízhatósága jelentősen csökkent a jegybanki politikák eltérése és a hozamkülönbségekre való fokozott érzékenysége miatt.

A biztonságos menedékeszközök tehát nem tűntek el, csupán sokkal kiszámíthatatlanabbá váltak. Ahelyett, hogy a piacok minden megingásakor egyszerre erősödnének, az államkötvények, az arany és a jen egyre inkább a saját makrogazdasági alapfolyamataikra reagálnak. A befektetők számára ez azt jelenti, hogy

a régi válságkezelési recept már nem működik,

és a stabilitás megőrzéséhez egyetlen hagyományos menedék helyett sokkal szélesebb körű eszközdiverzifikációra van szükség.

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