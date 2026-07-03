Napvihar tart a Föld felé, Magyarországon is látható lehet a sarki fény

A Magyar Tudományos Akadémia tájékoztatása szerint

a Földet július 3-án és 5-én elérő plazmafelhő

sorozatos napkitörésekből származik. A NASA június 30-án egy X-osztályú, vagyis a legerősebb kategóriába tartozó flert rögzített, amelyet tíz további, gyengébb, M-osztályú kitörés követett. A szakértők szerint ezek nyomán legalább öt napvihar indult el a Föld irányába, amelyek közül három nagy valószínűséggel sarki fényt is generál.

A Spaceweather.com előrejelzése alapján a következő napokban közepes, G2-es erősségű geomágneses viharra lehet számítani, amely akár G3-as fokozatú, erős viharrá is fokozódhat. Amennyiben ez megtörténik, a jelenség a közepes földrajzi szélességeken, így hazánk területén is feltűnhet az éjszakai égbolton.

Geomágneses vihar olyankor alakul ki, amikor a napviharral érkező töltött részecskék elérik a Föld mágneses mezejét. Ha ezek bejutnak a bolygó felső légkörébe, összeütköznek az ott található oxigén- és nitrogénatomokkal, amelyek az ütközés hatására különböző színű fényt bocsátanak ki, így hozva létre a sarki fényt.

A mostani intenzív aktivitás forrása az AR 4479 jelű napfolt, amely a közelmúlt egyik legnagyobb megfigyelt ilyen képződménye. A Földnél többszörösen nagyobb kiterjedésű folt jelenleg éppen a bolygónk felé néző oldalon található.

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