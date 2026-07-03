POR
Portugália 2 1 Horvátország
CRO
 Vége
32-es főtábla
SUI
Svájc 2 0 Algéria
ALG
 Vége
32-es főtábla
AUS
Ausztrália Egyiptom
EGY
 Ma 20:00
32-es főtábla
ARG
Argentína Zöld-foki Köztársaság
CPV
 Szombat 00:00
32-es főtábla
  • Megjelenítés
Napvihar tart a Föld felé, Magyarországon is látható lehet a sarki fény
Üzlet

Napvihar tart a Föld felé, Magyarországon is látható lehet a sarki fény

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Több erőteljes napkitörésnek köszönhetően a hétvégén akár Magyarországról is láthatóvá válhat a sarki fény. A bolygónkat elérő napviharok geomágneses vihart okozhatnak a napokban, ami hazánk szélességi körén is látványos égi jelenséget eredményezhet - jelentette a 24.hu.

A Magyar Tudományos Akadémia tájékoztatása szerint

a Földet július 3-án és 5-én elérő plazmafelhő

sorozatos napkitörésekből származik. A NASA június 30-án egy X-osztályú, vagyis a legerősebb kategóriába tartozó flert rögzített, amelyet tíz további, gyengébb, M-osztályú kitörés követett. A szakértők szerint ezek nyomán legalább öt napvihar indult el a Föld irányába, amelyek közül három nagy valószínűséggel sarki fényt is generál.

A Spaceweather.com előrejelzése alapján a következő napokban közepes, G2-es erősségű geomágneses viharra lehet számítani, amely akár G3-as fokozatú, erős viharrá is fokozódhat. Amennyiben ez megtörténik, a jelenség a közepes földrajzi szélességeken, így hazánk területén is feltűnhet az éjszakai égbolton.

Még több Üzlet

Jó a hangulatban zárták a hetet a tőzsdék

Elárverezik az Nvidia vezérének legendás bőrdzsekijét

Tűz és balesetek bénítják meg a közlekedést: kilométeres dugók alakultak ki a legfontosabb magyar utakon

Geomágneses vihar olyankor alakul ki, amikor a napviharral érkező töltött részecskék elérik a Föld mágneses mezejét. Ha ezek bejutnak a bolygó felső légkörébe, összeütköznek az ott található oxigén- és nitrogénatomokkal, amelyek az ütközés hatására különböző színű fényt bocsátanak ki, így hozva létre a sarki fényt.

A mostani intenzív aktivitás forrása az AR 4479 jelű napfolt, amely a közelmúlt egyik legnagyobb megfigyelt ilyen képződménye. A Földnél többszörösen nagyobb kiterjedésű folt jelenleg éppen a bolygónk felé néző oldalon található.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kész, ennyi volt: eltűnik a népszerű boltlánc Magyarországról
Valósággal letarolják az oroszokat a drónok, új célpontot jelölt meg Moszkva - Híreink az orosz-ukrán háborúból pénteken
Még a tech részvények esés ellenére is történelmi csúcs született az USA-ban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility