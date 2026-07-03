Nem sok jóra számíthatunk: komoly csapást mér az extrém időjárás a kávé- és cukortermelésre

Bár a robusta kávé tőzsdei jegyzése pénteken visszaesett az ICE tőzsdén, így is sorozatban a negyedik emelkedő hetét zárta a brazíliai és vietnami terméssel kapcsolatos aggodalmak miatt.

A robusta kávé ára 1,8 százalékkal, tonnánként 3716 dollárra esett, miután csütörtökön öthónapos csúcsra emelkedett. Bár a legnagyobb termelőnek számító Vietnam kávéexportja 2026 első felében 7,3 százalékkal bővült,

a 2026/27-es szezon terméskilátásai romlanak az El Niño jelenség okozta forró, száraz ázsiai időjárás miatt.

Brazíliában eközben az esős időjárás lassítja a betakarítást, ami a második legnagyobb robusta-termelő országban a termés minőségét is veszélyezteti. Ugandában ugyancsak visszaesett a kivitel, az afrikai ország májusban 617 491 zsák kávét exportált a bázisidőszaki 793 445 zsákkal szemben.

A fehércukor jegyzése 0,5 százalékkal, tonnánként 485,40 dollárra emelkedett, így a csütörtöki, kilenc és fél hónapja nem látott csúcs után sorozatban a második nyereséges hete felé tart. Az árakat az európai hőhullám miatti esetleges terméskiesés hajtja fel, ráadásul a kormányzati adatok szerint a világ legnagyobb termelőjének számító Brazília közép-déli régiójában a cukortermelés 3 százalékkal esett vissza június első felében. A drágulás ütemét ugyanakkor visszafogja, hogy a második legjelentősebb termelőnek számító Indiában a jövő héttől július közepéig bőségesebb csapadékra számítanak.

A londoni kakaó ára 0,4 százalékkal, tonnánként 3762 fontra nőtt, ám heti szinten így is 1,5 százalékos veszteséggel zárt. Bár a kakaó árfolyamának szárnyalása a héten megtorpant, a piaci elemzők szerint a jegyzést továbbra is támogatja a legnagyobb termelőnek számító Elefántcsontpart várhatóan jelentősen csökkenő, 2026/27-es szezonra vonatkozó kibocsátása. Egyes szakértők szerint az afrikai ország termelése a következő szezonban akár csaknem 20 százalékkal is visszaeshet.

Forrás: Reuters

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