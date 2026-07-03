Nem sok jóra számíthatunk: komoly csapást mér az extrém időjárás a kávé- és cukortermelésre

A robusta kávé ára 1,8 százalékkal, tonnánként 3716 dollárra esett, miután csütörtökön öthónapos csúcsra emelkedett. Bár a legnagyobb termelőnek számító Vietnam kávéexportja 2026 első felében 7,3 százalékkal bővült,
a 2026/27-es szezon terméskilátásai romlanak az El Niño jelenség okozta forró, száraz ázsiai időjárás miatt.
Brazíliában eközben az esős időjárás lassítja a betakarítást, ami a második legnagyobb robusta-termelő országban a termés minőségét is veszélyezteti. Ugandában ugyancsak visszaesett a kivitel, az afrikai ország májusban 617 491 zsák kávét exportált a bázisidőszaki 793 445 zsákkal szemben.
A fehércukor jegyzése 0,5 százalékkal, tonnánként 485,40 dollárra emelkedett, így a csütörtöki, kilenc és fél hónapja nem látott csúcs után sorozatban a második nyereséges hete felé tart. Az árakat az európai hőhullám miatti esetleges terméskiesés hajtja fel, ráadásul a kormányzati adatok szerint a világ legnagyobb termelőjének számító Brazília közép-déli régiójában a cukortermelés 3 százalékkal esett vissza június első felében. A drágulás ütemét ugyanakkor visszafogja, hogy a második legjelentősebb termelőnek számító Indiában a jövő héttől július közepéig bőségesebb csapadékra számítanak.
A londoni kakaó ára 0,4 százalékkal, tonnánként 3762 fontra nőtt, ám heti szinten így is 1,5 százalékos veszteséggel zárt. Bár a kakaó árfolyamának szárnyalása a héten megtorpant, a piaci elemzők szerint a jegyzést továbbra is támogatja a legnagyobb termelőnek számító Elefántcsontpart várhatóan jelentősen csökkenő, 2026/27-es szezonra vonatkozó kibocsátása. Egyes szakértők szerint az afrikai ország termelése a következő szezonban akár csaknem 20 százalékkal is visszaeshet.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Elárverezik az Nvidia vezérének legendás bőrdzsekijét
Több mint egy évtizede viseli.
Tűz és balesetek bénítják meg a közlekedést: kilométeres dugók alakultak ki a legfontosabb magyar utakon
Balaton felé is torlódások vannak.
Új programmal védenék a menhelyi állatokat a nyári hőségben
200 állatmenhely és ebrendészeti telep kap támogatást a nyári hőség elleni védekezéshez.
Fájdalmas fordulat jöhet az amerikai tőzsdén - Figyelmeztet a Goldman Sachs
Egyre több a kockázat.
Fontos fejlesztést tervez a főváros az Örs vezér tere és a Dózsa György út metróállomás között
Elindult a társadalmi egyeztetés.
Rendkívüli mentőakció indult az űrben: egy amerikai robot siet a zuhanó teleszkóp segítségére
Nem sok idő maradt a megmentésére.
Brutális dugóra figyelmeztet a rendőrség
50-90 perces késés is lehet.
Emelkedtek a hazai blue chipek
PLuszban zárt a BUX.
Júliustól emelkednek a számlaköltségek, de neked nem kell feltétlenül többet fizetned a bankodnak
Számos bank július elsejétől a 2025-ös inflációnak megfelelően megemelte a számlavezetési, utalási díjait. Azonban nem az összes bank, összes csomagja drágult, sőt a kedvező díjazású, a
Élelmezési kérdés is lehet a korallzátonyok helyreállítása
A világ népessége mára meghaladta a 8,3 milliárd főt, miközben sok régióban továbbra is komoly problémát jelent az alultápláltság. Az élelmiszerforrások egyre szűk
Pénzváltás brókernél? Vagy mégis máshol?
Sokakban felmerül a gondolat, hogy ha már a brókerük olyan nagyon jól vált pénzt, akkor azon, vagy valamelyik Fintech cégen keresztül oldják meg akár egy komolyabb vásárlás fedezetét vagy a
Regős Gábor: óvatosan kell bánni az árrésstop kivezetésével
Az Index az élelmiszerekre vonatkozó árrésstop esetleges kivezetésének inflációs hatásairól kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Regős Gábor: óvato
Magyarország akkor torpant meg, amikor a legtöbb szomszéd nagyot lépett előre
A régió országai az elmúlt húsz évben látványosan visszaszorították a korai iskolaelhagyást, de nem mindenki haladt ugyanazzal a tempóval: Magyarország éppen azokban az években torpant... Th
Sikeres cégeladás: miért kulcsfontosságú a tudatos M&A tárgyalási stratégia?
Egy cégeladás vagy vállalatértékesítés során az M&A-tranzakció egyik legérzékenyebb szakasza a tárgyalás. Ekkor dől el, hogy az előzetesen meghatározott vállalatérték, az eladó szá
Közműátírás ingatlanvásárlás után: határidő, költségek, vita esetén ki fizet?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Közműátírás ingatlanvásárlás után: határidő, költségek, vita esetén ki fizet? Sokan úgy lélegeznek fel az adásvételi szerződés aláírása
Az osztalék portfólióm - 2026. június
Kevés osztalék, kicsi nyereség egy eladás után, mit ne mondjak, nem egy izmos hónap volt ez a június.VáltozásokVersant Media Group, Inc. (VSNT): Ez a cég egy Comcast spin-off, írtam róla sokat.
Repedések az AI-sztoriban? Figyelmeztetés jött a chipgyártóktól
Sok mindenről mesélnek a számok.
AI, rugalmasság, vezetői kultúra: új korszakban a szolgáltatóközpontok
Vendégünk volt Illés Gábor, a Syngenta Budapesti Szolgáltató Központjának vezetője.
Ketyeg az óra: 200–300 milliárdos számviteli veszteség fenyegeti a bankszektort
A bankok szerint sürgős döntésre lenne szükség.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!