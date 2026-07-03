Rendkívüli mentőakció indult az űrben: egy amerikai robot siet a zuhanó teleszkóp segítségére

A Swift fokozatos süllyedését a fokozódó naptevékenység okozza, amely felmelegítette és kitágította a Föld felső légkörét, így az már eléri az űrobszervatórium pályáját. A ritka gázréteg közegellenállása folyamatosan fékezi az eszközt, csökkentve a keringési sebességét és magasságát. A 2004-ben eredetileg 600 kilométeres magasságú pályára állított űrtávcső mára nagyjából 360 kilométeres magasságba ereszkedett, ráadásul a süllyedés jelentős része az elmúlt két évben következett be.

Bár az elavult műholdak rendszeresen visszatérnek és elégnek az atmoszférában,

a Swift tudományos értéke miatt különleges figyelmet érdemel.

A nagyobb személygépkocsi méretű űrobszervatórium fedélzetén három teleszkóp kíséri figyelemmel a világegyetem leghevesebb robbanásait, a gammakitöréseket, amelyeket a szuperóriás csillagok összeomlása vagy kompakt objektumok ütközése idéz elő. Ezek a kozmikus események alig néhány másodperc alatt több energiát szabadítanak fel, mint amennyit a Nap a teljes, tízmilliárd éves életciklusa alatt kibocsát. Az űreszköznek ezért rendkívül gyorsan kell reagálnia az észlelésekre, innen ered a neve is.

A mentőakció lebonyolításával az arizonai Flagstaffben működő, fiatal Katalyst Space Technologies vállalat mérnökeit bízták meg. A szakembereknek kevesebb mint egy évük maradt az indításig, mert ha a Swift 300 kilométeres magasság alá süllyed, a küldetés végrehajtása már kivitelezhetetlenné válik. A cég vezetője, Li Gonhi elmondta, hogy a csapat mindössze nyolc hónap alatt tervezte meg, építette meg és vetette alá a szükséges teszteknek a robotűreszközt.

A pénteken útnak indított, nagyjából hűtőszekrény méretű, háromkarú LINK robotot fejlett kamerákkal, navigációs rendszerekkel és precíziós mikrohajtóművekkel szerelték fel. Az eszköz a következő hetekben fokozatosan helyezi üzembe a rendszereit, majd megkezdi a folyamatosan süllyedő pályán keringő Swift megközelítését. Nagyjából három-négy héttel a start után érheti utol az űrtávcsövet, amelyet először körberepül, és minden irányból alaposan lefényképez.

A mérnökök egyelőre csak becslésekre hagyatkozhatnak azzal kapcsolatban, hogy hol lehet biztonságosan megragadni az űrobszervatóriumot. A világűrben töltött két évtized ugyanis bizonyára nyomot hagyott a Swift szerkezetén, amelyet ráadásul eredetileg nem is készítettek fel az ilyen típusú dokkolásra. Ha a manőver sikeres lesz, a LINK a karjaival rögzíti magát az űrtávcsőhöz, majd mikrohajtóművei segítségével megkezdi a lassú emelést az eredeti, 600 kilométeres magasságú pálya felé, ami várhatóan két-három hónapot vesz igénybe. Ha a küldetés sikerrel jár, a módszert a jövőben akár a jóval ismertebb Hubble-űrtávcső megmentésére is alkalmazhatják.

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