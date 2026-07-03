Tehetetlenek a törvények a rohamosan fejlődő mesterséges intelligenciával szemben: kicsúszhat az irányítás a felügyelők kezéből

Nikhil Rathi, a brit pénzügyi felügyelet (FCA) vezérigazgatója szerint

a hagyományos jogalkotási folyamat alkalmatlan a gyors technológiai változások követésére,

különösen most, hogy az ágensalapú mesterséges intelligencia fejlesztése rendkívüli módon felgyorsult. A CNBC-nek nyilatkozva kifejtette, hogy a technológia elképesztő sebességgel fejlődik, ezért teljesen új megközelítésre van szükség az ágazatban tapasztalható innovációk kezeléséhez.

Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke hangsúlyozta, hogy bár a mesterséges intelligencia jelentős mértékben növelheti a termelékenységet és a nyereségességet, egyúttal komoly veszélyeket is hordoz magában. Figyelmeztetett, hogy míg a kiberbiztonsági kockázatokról, a hackertámadásokról és az adatlopásokról már mintegy tíz éve zajlik az egyeztetés, a mesterségesintelligencia-modellek fejlődése és elterjedése egy sokkal súlyosabb fenyegetést jelent. Lagarde szerint a folyamat rendkívül gyorsan zajlik, miközben a megfelelő védelmi eszközök és az ezekhez szükséges erőforrások kidolgozása még várat magára.

A mesterséges intelligencia termelékenységre és piaci integritásra gyakorolt hatása központi témaként szerepelt az Európai Központi Bank éves, a portugáliai Sintrában megrendezett fórumán, amely az amerikai Jackson Hole-i gazdaságpolitikai szimpózium európai megfelelője. Sarah Breeden, a brit jegybank alkormányzója felhívta a figyelmet arra, hogy az ágensalapú mesterséges intelligencia piaci feszültségek idején jelentősen felerősítheti az árfolyam-ingadozást. Bár a kereskedőházak jelenleg többnyire alacsony kockázatú, operatív feladatokra, például elemzések készítésére használják az autonóm rendszereket, ez a helyzet gyorsan megváltozhat. Breeden szerint a technológia szélesebb körű elterjedése szigorúbb felügyeletet tesz szükségessé. Javaslata szerint a kereskedési rendszerekbe olyan védelmi mechanizmusokat – például automatikus kereskedési szüneteket vagy vészleállítókat – kell beépíteni, amelyek képesek korlátozni vagy teljesen felfüggeszteni a kereskedést, ha a meghibásodó modellek piaci összeomlással fenyegetnek.

A jegybankárok és a piaci szabályozók egyetértenek abban, hogy Európa lemaradásban van a mesterségesintelligencia-beruházások, valamint az áttörést hozó, élvonalbeli technológiai vállalatok fejlesztése terén. Boris Vujčić, az EKB alelnöke rámutatott, hogy a kontinensnek ki kell építenie saját kapacitásait ezen a téren, mivel a technológiai önállóság kérdése egyre fontosabbá válik. Vujčić emlékeztetett arra, hogy Európa a múltban már bizonyította képességét az új technológiák termelékenységfokozó alkalmazására, de az úttörő fejlesztésekben nem mindig járt az élen.

Nikhil Rathi szerint a piacfelügyeleti szerveknek törekedniük kell a kényes egyensúly megteremtésére. Bár a technológiai innováció komoly lehetőségeket rejt – különösen az Egyesült Királyság előtt álló termelékenységi és gazdasági növekedési kihívások leküzdésében –, rendkívül fontos, hogy a piacok ne váljanak sebezhetővé olyan kockázatokkal szemben, amelyeket a hatóságok még nem képesek teljeskörűen felmérni. A vezérigazgató hozzátette, hogy bár nem céljuk a technológia elterjedésének gátlása, teljesen nyitottnak és átláthatónak kell lenniük a felmerülő veszélyeket illetően.

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