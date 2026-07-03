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Tűz és balesetek bénítják meg a közlekedést: kilométeres dugók alakultak ki a legfontosabb magyar utakon
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Tűz és balesetek bénítják meg a közlekedést: kilométeres dugók alakultak ki a legfontosabb magyar utakon

MTI
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Ég a tarló az M0-s autóút mellett, a déli szektornál Szigetszentmiklós térségében, a korlátozott látási viszonyok miatt a 17-es és a 21-es kilométer közötti szakaszt mindkét irányba lezárták péntek délután - közölte az Útinform a honlapján.

A katasztrófavédelem a honlapján azt írta, hogy több hektáron ég bozótos terület Szigetszentmiklós és Csepel határán, mindkét irányba több kilométeres a torlódás.

Több rendkívüli esemény és erős forgalom is nehezíti ma a közlekedést a magyarországi utakon,

több gyorsforgalmi szakaszon is torlódásokra, sávlezárásokra és hosszabb menetidőre kell számítani.

  • Az M1-es autópályán Budapest felé, a Tata és Budaörs között kiépített terelésben az erős forgalom miatt lassulnak, helyenként szakaszosan torlódnak a járművek. A fennakadás elsősorban a külső sávot érinti, Tatánál azonban az átsorolás előtt mindkét sávban több kilométeren keresztül araszol a forgalom.
  • Az M4-es autópályán, az országhatár felé vezető oldalon, Berettyóújfalu térségében két tehergépkocsi ütközött össze. A baleset a 224-es kilométernél történt, ahol jelenleg csak a belső sávon haladhat a forgalom.
  • Az M7-es autópályán a Balaton irányába már elindult a nyaralni készülők első hulláma, ezért Érd és Székesfehérvár között szakaszos torlódások alakultak ki, az arra közlekedőknek hosszabb menetidővel kell számolniuk. Távolabb, Fonyód térségében kigyulladt az út menti növényzet: a 151-es kilométernél, a Fonyód/Lengyeltóti csomópontban a határ felé vezető oldalon nem lehet lehajtani az autópályáról. Az erős füst miatt a látótávolság is korlátozott, ezért fokozott figyelemre van szükség.
  • Az M30-as autópályán, az országhatár felé, Hernádszurdok térségében egy korábban árokba borult kamion műszaki mentését kezdték meg. A 81-es kilométernél a külső sávot lezárták.
  • Az M85-ös autóúton, Csorna térségében, a Győr felé vezető oldalon egy személygépkocsi szalagkorlátnak hajtott. A 21-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom.
  • A 21-es főúton, Bátonyterenye átkelési szakaszán szintén szalagkorlátnak ütközött egy személyautó. A 44-es kilométernél, Salgótarján felé lezárták a külső sávot.
  • Az 51-es főúton, Dunavecse térségében két személyautó karambolozott. A 69-es kilométernél a forgalom félpályán halad.

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