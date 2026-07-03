Tűz és balesetek bénítják meg a közlekedést: kilométeres dugók alakultak ki a legfontosabb magyar utakon

Ég a tarló az M0-s autóút mellett, a déli szektornál Szigetszentmiklós térségében, a korlátozott látási viszonyok miatt a 17-es és a 21-es kilométer közötti szakaszt mindkét irányba lezárták péntek délután - közölte az Útinform a honlapján.

A katasztrófavédelem a honlapján azt írta, hogy több hektáron ég bozótos terület Szigetszentmiklós és Csepel határán, mindkét irányba több kilométeres a torlódás.

Több rendkívüli esemény és erős forgalom is nehezíti ma a közlekedést a magyarországi utakon,

több gyorsforgalmi szakaszon is torlódásokra, sávlezárásokra és hosszabb menetidőre kell számítani.

Az M1-es autópályán Budapest felé, a Tata és Budaörs között kiépített terelésben az erős forgalom miatt lassulnak, helyenként szakaszosan torlódnak a járművek. A fennakadás elsősorban a külső sávot érinti, Tatánál azonban az átsorolás előtt mindkét sávban több kilométeren keresztül araszol a forgalom.

Az M4-es autópályán, az országhatár felé vezető oldalon, Berettyóújfalu térségében két tehergépkocsi ütközött össze. A baleset a 224-es kilométernél történt, ahol jelenleg csak a belső sávon haladhat a forgalom.

Az M7-es autópályán a Balaton irányába már elindult a nyaralni készülők első hulláma, ezért Érd és Székesfehérvár között szakaszos torlódások alakultak ki, az arra közlekedőknek hosszabb menetidővel kell számolniuk. Távolabb, Fonyód térségében kigyulladt az út menti növényzet: a 151-es kilométernél, a Fonyód/Lengyeltóti csomópontban a határ felé vezető oldalon nem lehet lehajtani az autópályáról. Az erős füst miatt a látótávolság is korlátozott, ezért fokozott figyelemre van szükség.

ezért Érd és Székesfehérvár között szakaszos torlódások alakultak ki, az arra közlekedőknek hosszabb menetidővel kell számolniuk. Távolabb, Fonyód térségében kigyulladt az út menti növényzet: a 151-es kilométernél, a Fonyód/Lengyeltóti csomópontban a határ felé vezető oldalon nem lehet lehajtani az autópályáról. Az erős füst miatt a látótávolság is korlátozott, ezért fokozott figyelemre van szükség. Az M30-as autópályán, az országhatár felé, Hernádszurdok térségében egy korábban árokba borult kamion műszaki mentését kezdték meg. A 81-es kilométernél a külső sávot lezárták.

Az M85-ös autóúton, Csorna térségében, a Győr felé vezető oldalon egy személygépkocsi szalagkorlátnak hajtott. A 21-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom.

A 21-es főúton, Bátonyterenye átkelési szakaszán szintén szalagkorlátnak ütközött egy személyautó. A 44-es kilométernél, Salgótarján felé lezárták a külső sávot.

Az 51-es főúton, Dunavecse térségében két személyautó karambolozott. A 69-es kilométernél a forgalom félpályán halad.

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