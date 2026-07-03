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Véget ért a nagy vita: komoly mentességet kaptak a vagyonkezelők az új előírások szerint
Üzlet

Véget ért a nagy vita: komoly mentességet kaptak a vagyonkezelők az új előírások szerint

Portfolio
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Az Európai Bizottság jelentősen enyhíti a vagyonkezelőkre vonatkozó fenntarthatósági adatszolgáltatási kötelezettségeket. A pénteken nyilvánosságra hozott, átdolgozott szabályok értelmében a befektetési alapkezelőknek nem kell majd minden általuk kezelt eszközről ESG-adatokat közölniük - írja a Bloomberg.
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A módosítás értelmében azok a vagyonkezelők, amelyek ügyfeleikkel szemben fiduciáris kötelezettséggel, vagyis bizalmi vagyonkezelői kötelezettséggel tartoznak, és a velük kötött megbízás alapján kezelnek portfóliókat, mentesülnek az ilyen jellegű adatszolgáltatás alól.

A most átdolgozott előírások - a hivatalos nevük Európai Fenntarthatósági Beszámolási Standardok (ESRS) - részletes útmutatót adnak a vállalatoknak, hogy hogyan feleljenek meg a CSRD-nak, azaz a Vállalati Fenntarthatósági Jelentéstételi Irányelvnek. A Bizottság által javasolt, úgynevezett "felhatalmazáson alapuló jogi aktus" első tervezete még májusban jelent meg, és a nyilvános konzultáció során több mint 400 észrevétel érkezett.

Az uniós intézmények hónapokat töltöttek a standardok újraírásával, ami egy szélesebb körű, a beszámolási kötelezettségek egyszerűsítését és a versenyképesség javítását célzó folyamat része. A Bizottság szerint az átdolgozott előírások több, mint 60%-kal csökkentik azon adatpontok számát, amit a vállalatoknak jelenteni kell, így az adminisztratív terheket is mérséklik, miközben megőrzik a közölt adatok magas minőségét.

A változtatások révén a jelentéstételi költségek vállalatonként átlagosan több mint 30 százalékkal mérséklődhetnek.

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Az a kérdés, hogy a vagyonkezelőknek jelenteniük kell-e az ESG mutatókat az ügyfelek eszközeire vonatkozóan, régóta komoly viták forrása. Az alapkezelők érvelése szerint nem kellene adatot szolgáltatniuk olyan eszközökről, amelyek nincsenek a tulajdonukban vagy a közvetlen irányításuk alatt. A szigorúbb szabályozás hívei ezzel szemben úgy vélik, hogy ezek az információk elengedhetetlenek a szektor környezeti és társadalmi hatásainak megértéséhez, mivel az alapkezelők rendszeresen hivatkoznak ESG-szempontokra a termékeik értékesítésekor.

Az intézkedések fokozatosan lépnek majd hatályba, miután a tagállamok és az uniós jogalkotók is jóváhagyják azokat. A jogi aktus véleményezésére két hónap áll rendelkezésre, amely szükség esetén további két hónappal meghosszabbítható.

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