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Vonat ütközött egy autóval, pótlóbusz jár a Miskolc-Ózd vonalon
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Vonat ütközött egy autóval, pótlóbusz jár a Miskolc-Ózd vonalon

MTI
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Baleset miatt hosszabb menetidőre és pótlóbuszos átszállásra kell számítani a Miskolc-Ózd vasútvonalon - közölte a MÁV-csoport pénteken az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint Sajókaza közelében

egy tehervonat autóval ütközött,

ezért a baleseti helyszínelés végéig a vonatok helyett Kazincbarcika és Putnok között pótlóbuszok indulnak.

A párhuzamosan közlekedő Volán-járatokon a vasúti menetjegyek is érvényesek - közölték. Mint írták, a tehervonat a Sajókaza megállóhelynél lévő vasúti átjárót is elzárja, ezért a 26-os főút és Sajókaza között a közúti közlekedés is szünetel. Az érintett Volán-járatok terelt útvonalon, hosszabb menetidővel közlekednek - tették hozzá.

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