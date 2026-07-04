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Eltűnik Budapest ikonikus kéménye
Üzlet

Eltűnik Budapest ikonikus kéménye

MTI
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Lebontják a Veolia csoporthoz tartozó Budapesti Erőmű Zrt. (BERT) Kelenföldi Erőműjének 2005 óta használaton kívül lévő 146 méter magas kéményét, a munkálatok a terület helyreállításával együtt augusztus végéig tartanak - közölte a Veolia csoport az MTI-vel.

A kémény 1979-ben épült, akkor azonban még csak 96 méter volt a megengedett magasság, végleges magasságát a 80-as években érte el, és

évtizedeken át Kelenföld látképének meghatározó eleme volt.

A kémény acéllemez részét 2015-ben eltávolították, csak az acélváz maradt meg, amelyet most szednek szét, az elbontott vas és acél mennyisége elérheti a 700 tonnát - írták.

A közlemény szerint a Kelenföldi Erőmű évtizedeken keresztül járult hozzá az országos energia-és hőellátáshoz, de az ezredfordulóra, hasonlóan más szocialista időkben telepített erőművekhez, technológiája elavult, leállították, majd elemeit sorra elbontották. A kémény lebontásával az utolsó része is eltűnik az erőmű 70-es évekbeli ipari technológiájának, amely nem kapott műemléki besorolást.

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A fővárosi erőművek - Újpesti, Kispesti, Kelenföldi - technológiái 2002-2005 között megújultak. A Kelenföldi Erőmű új gőzkazánt, forróvíz kazánt és gőzturbinát kapott a hozzájuk tartozó új technológiai rendszerekkel együtt. Az erőmű az átalakított gázturbina és a korszerűsített kazán tüzelőberendezéseinek köszönhetően kimagaslóan jó emissziós jellemzőkkel üzemel, és a korábbi technológiákhoz képest jóval alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátással termeli a villamos energiát, valamint a főváros számára a távhőt - ismertette közleményében a társaság.

Címlapkép forrása: Layher kft

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