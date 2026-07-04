Magyarország a nemzetközi klímarangsorban: van, amiben utolsó előttiként csak egyetlen ázsiai országot előztünk le

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A jelentés 5 év, vagyis a 2020–2024 közötti időszak adatai alapján vizsgálja, hogyan halad Magyarország a 2050-re vállalt klímasemlegességi cél felé. A hiánypótló tanulmány egyik üzenete, hogy a kibocsátási adatok önmagukban kedvező képet mutatnak:

2020 és 2024 között jelentős, 15 százalékos csökkenés történt magyarország ühg-kibocsátásában, és 2023-ról 2024-re is mérséklődött az emisszió.

A mintegy 15%-os csökkenés a nettó és a bruttó kibocsátásokra is megközelítőleg vonatkoztatható (nettó 15,5%, bruttó 14,9%). A nettó kibocsátásokból levonásra kerül az az ÜHG-mennyiség, amelyet a földhasználat, földhasználat-váltás és erdészet (LULUCF) ágazat elnyel. A bruttó módszer esetén nem történik ilyen levonás.

Kép forrása: Green Policy Center, Magyarország Ötödik Klímasemlegességi Előrehaladási Jelentés

Ez a tempó a jelenlegi 2030-as klímacél teljesítése szempontjából megfelelőnek tűnik, a jelentés ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy ez az előrehaladás nem tekinthető automatikusan fenntarthatónak. A kibocsátáscsökkenést részben az elmúlt évek válságai, az energiaválság, illetve a gazdasági folyamatok is befolyásolhatták. A tanulmány ezért hangsúlyozza, hogy ha a gazdaság ismét érdemi növekedési pályára áll, további szakpolitikai beavatkozásokra lehet szükség ahhoz, hogy a kibocsátások csökkenése tartós maradjon.

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Érdekesség a rangsoroknál: van, amiben csak Iránt tudjuk megelőzni

A 15%-os kibocsátáscsökkenés abból a szempontból is érdekes, hogy elsőre némi pozitív fennhangot ad, amit ha összepárosítunk az elmúlt évek napenergia-boomjával, máris azt gondolhatnánk, hogy uniós, de akár nemzetközi szinten is átlagosan vagy akár jól teljesít Magyarország.

A Green Policy Center jelentése többféle rangsort, összehasonlítást is bemutat (az energiaátmeneti rangsorban - ETI - például nagyon jól teljesítettünk, hazánk a 118 országból a 23. helyet foglalta el, az SDG-k teljesítését illetően pedig, globálisan a 21. helyet foglalja el) ebből egyet, a nemzetközi szinten is jól ismert Climate Change Performance Indexet (CCPI) részletezzük a cikkben, amely 63 ország és az EU közös előrehaladását követi, és amely az ellentmondásokat is jól láttatja Magyarország esetében.

Forrás: Green Policy Center saját gyűjtése a CCPI, ETI, SDG jelentések nyomán

A CCPI a kibocsátások alakulását, a megújuló energiaforrások arányát, az energiafelhasználást és a nemzeti klímapolitikát vizsgálja. A 2026-os rangsor 2024-es adatokon alapul, és beszédes, hogy az első három helyet ismét üresen hagyták, mert a készítők szerint egyetlen ország teljesítménye sem nevezhető kiválónak.

A legjobb eredményt Dánia érte el, a legrosszabbul Szaúd-Arábia szerepelt.

Magyarország a 48. helyre csúszott vissza a 63-ból, három helyet rontva az előző évhez képest, és az EU-ban csak Bulgáriát és Lengyelországot előzte meg.

A pozíció romlásának a háttere, hogy bár az ÜHG-kibocsátások alapján hazánk viszonylag jól, a 19. helyen áll, a klímapolitikai értékelésben viszont szinte sereghajtó: ezen a téren csak Iránt előzi meg.

A gyenge szereplést a CCPI elsősorban az ellentmondásos magyar klíma- és energiapolitikával magyarázta. Voltak ugyan ambiciózus célok a 2024-es adatok alapján, de a megvalósítás gyenge volt, és az intézkedések sem illeszkedtek a célokhoz; a megújulóenergia-struktúra túlzottan a napenergiára épít, miközben a szélenergia és más források, pl. a geotermikus energia, a biogáz alapú termelés háttérbe szorulnak.

A nemzetközi értékelés szerint további probléma, hogy a fosszilisenergia-import - főként Oroszországból - jelentős maradt, de különösen kritikus pont az is, hogy a magyar Nemzeti Energia- és Klímaterv túlzottan támaszkodik a biomasszára, elsősorban a fára: a tervek szerint 2030-ra ez adná a megújuló energia mintegy felét, csak a fűtési szektorban ez az arány még több. A CCPI értékelés szerint ez nem fenntartható, mert az erdők regenerációja évtizedeket vesz igénybe, a háztartási fatüzelés pedig jelentős légszennyezést és téli szmogot okoz. A jelentés azt is bírálta, hogy a tarvágást még védett területeken is engedélyezték - amibe azóta, 2026 májusában Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter már beavatkozott, és azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére, ezzel megakadályozva a tarvágásokat.

A CCPI szerint a gyenge kormányzás, a korlátozott társadalmi részvétel és az uniós klímapolitikai törekvések fékezése tovább rontotta Magyarország megítélését a 2024-es adatokra, és a 2025-ös évben látottakra támaszkodva.

Összességében tehát a 2030-as klímacélt tekintve kedvező eredmény, hogy Green Policy Center jelentése szerint Magyarország üvegházhatásúgáz-kibocsátása 2020 és 2024 között 15 százalékkal csökkent, ám a javulás részben a gazdasági válságoknak köszönhető, így tartóssága nem garantált. Az ÜHG-csökkenés mellett a klímapolitikai elköteleződésekről sem szabad megfeledkezni, ahogy ugyanis a nemzetközi Climate Change Performance Indexében is látható, Magyarország éppen emiatt idén már három hellyel hátrébb, a 48. helyre csúszott vissza a vizsgált 63 országból.

A Klímasemlegességi Előrehaladási Jelentés további részei a magyarországi ÜHG-kibocsátások és elnyelések alakulásával (a legfrissebb, 2024-es adatok alapján) foglalkoznak szektorális bontásban, majd az ezekben látható kibocsátási trendeket dimenziókra és kulcsindikátorokra bontva is részletezik. Ezekből többek között kiderül, hogy 2020 és 2024 között Magyarországon szinte minden ágazatban csökkent az üvegházhatású gázok kibocsátása, kivétel a közlekedés, ahol a javulás csak a covid előtti, 2019-es adathoz képest mondható el, és a mezőgazdaság, ahol 2023-ról 2024-re némi romlás történt.

Az egyes ágazatokra vonatkozó legfontosabb megállapításokat egy következő összefoglalóban fogjuk részletezni.

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