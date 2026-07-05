ÉLŐ  9'
BRA
Brazília 0 0 Norvégia
NOR
Nyolcaddöntö
  • Megjelenítés
Cristiano Ronaldo elismerte: ez az utolsó vébéje
Üzlet

Cristiano Ronaldo elismerte: ez az utolsó vébéje

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Cristiano Ronaldo megerősítette, hogy a 2026-os világbajnokság lesz pályafutása utolsó vb-je - jelentette a Sportsnet vezető kanadai sportportál. A 41 esztendős portugál klasszis csapata Spanyolország ellen lép pályára a nyolcaddöntőben, a torna eddigi szakaszában pedig végig kulcsembernek bizonyult

Ronaldo az újságírók előtt nyíltan beszélt arról, hogy

ez a világbajnokság jelenti számára a búcsút a globális tornáktól.

Elmondta, hogy a lehető legjobban ki akarja élvezni a játékot, mert ez lesz az utolsó vb-je, de bízik benne, hogy a holnapi nem az utolsó mérkőzése lesz a tornán.

A portugál támadó a csoportkör mind a négy találkozóján kezdőként lépett pályára, és három szerzett góljával jelentősen hozzájárult csapata továbbjutásához.

Még több Üzlet

Kivágta a biztosítékot a kerékpárosok klubjánál az új Mol Bubi árszabása

Öldöklő versenyfutás indul a Holdért: Kína akár meg is előzheti Amerikát

Itt az easyJet-megállapodás: még többet fizethetnek a légitársaságért

A válogatottól való visszavonulás kérdését ugyanakkor határozottan elhárította.

Hangsúlyozta, hogy testestül-lelkestül elkötelezett a nemzeti csapat iránt, és a saját feltételei szerint fogja befejezni a pályafutását, nem pedig mások elvárásai alapján.

Ronaldo bejelentése egy olyan világbajnokság újabb mérföldköve, amelyen több ikonikus veterán – köztük Lionel Messi és Luka Modrić – is minden bizonnyal utoljára lép pályára a sportág legnagyobb színpadán.

A Spanyolország elleni nyolcaddöntőnek különleges pikantériát ad a két válogatott közös múltja. Legutóbb a 2018-as világbajnokságon csaptak össze egymással, amikor Ronaldo mesterhármast szerzett a 3–3-as döntetlennel záruló mérkőzésen, amely pályafutása egyik legemlékezetesebb válogatottbeli teljesítménye maradt.

Kapcsolódó cikkünk

Csillagászati árak, évekig tartó spórolás egy álomért: sok szurkoló a vagyonát rákölti a foci-vb-re

Az USA-ban is brutális a hőség, rekordok dőlhetnek a következő napokban

Nagyon megindult a sörfogyasztás a foci vb-vel

Megverte a várakozásokat a Nike, mégis menekültek a befektetők

Acemoglu: A foci vb a példa rá, hogy a bevándorlók integrálása és a hazafiság kéz a kézben járhat

Elképesztő jegyárak a foci-vb-n: van meccs, amire napok alatt duplájára drágult a belépő

Hogyan lehet megnyerni a labdarúgó-világbajnokságot?

Elindult a foci-vb: az interneten is brutális számokat produkál a sportesemény

Elinflált értékek? − A foci-vb a pénz prizmáján át

Mekkora üzlet a 2026-os foci-vb, és hogyan keressünk vele pénzt?

Indul a világbajnokság - A profik bemondták, melyik részvényt kell most venni

Furcsa mellékhatása lehet a 48 csapatos futball-vb-nek, állítják magyar matematikusok

Címlapkép forrása: Patrick Smith - FIFA/FIFA via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Orosz nagyvárosokat lőnek az ukránok, váratlanul tűzszünetet ajánlott Moszkva – Ukrajnai háborús híreink vasárnap
Komoly összecsapás van kilátásban: Sulyok Tamás szerint problémás az Alaptörvény 17. módosítása
Belső feszültségek miatt állt le a szuper-vadászgép projekt, komoly veszélybe került a katonai együttműködés
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility