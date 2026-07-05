Cristiano Ronaldo elismerte: ez az utolsó vébéje

Ronaldo az újságírók előtt nyíltan beszélt arról, hogy
ez a világbajnokság jelenti számára a búcsút a globális tornáktól.
Elmondta, hogy a lehető legjobban ki akarja élvezni a játékot, mert ez lesz az utolsó vb-je, de bízik benne, hogy a holnapi nem az utolsó mérkőzése lesz a tornán.
A portugál támadó a csoportkör mind a négy találkozóján kezdőként lépett pályára, és három szerzett góljával jelentősen hozzájárult csapata továbbjutásához.
A válogatottól való visszavonulás kérdését ugyanakkor határozottan elhárította.
Hangsúlyozta, hogy testestül-lelkestül elkötelezett a nemzeti csapat iránt, és a saját feltételei szerint fogja befejezni a pályafutását, nem pedig mások elvárásai alapján.
Ronaldo bejelentése egy olyan világbajnokság újabb mérföldköve, amelyen több ikonikus veterán – köztük Lionel Messi és Luka Modrić – is minden bizonnyal utoljára lép pályára a sportág legnagyobb színpadán.
A Spanyolország elleni nyolcaddöntőnek különleges pikantériát ad a két válogatott közös múltja. Legutóbb a 2018-as világbajnokságon csaptak össze egymással, amikor Ronaldo mesterhármast szerzett a 3–3-as döntetlennel záruló mérkőzésen, amely pályafutása egyik legemlékezetesebb válogatottbeli teljesítménye maradt.
Címlapkép forrása: Patrick Smith - FIFA/FIFA via Getty Images
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