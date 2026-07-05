Itt az easyJet-megállapodás: még többet fizethetnek a légitársaságért

Az easyJet brit diszkont légitársaság vasárnap bejelentette, hogy elvi megállapodásra jutott a Castlelake amerikai befektetési céggel egy módosított felvásárlási ajánlatról - írja a Reuters.

Az új, részvényenkénti 6,90 fontos ajánlat mintegy 5,23 milliárd fontra, azaz körülbelül

6,94 milliárd dollárra értékeli a légitársaságot.

A Castlelake korábbi, részvényenkénti 6,50 fontos ajánlatát az easyJet vezetősége még elutasította.

A múlt hónapban a légitársaság a tárgyalások folytatása érdekében jelezte, hogy korlátozott betekintést enged a Castlelake számára bizonyos üzleti adatokba. Az amerikai befektetési társaság ezt megelőzően egy 4,93 milliárd fontos ajánlattal állt elő, amelyet az easyJet akkor még visszautasított, de nyitottságot mutatott a további egyeztetésekre.

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Forrás: Reuters

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