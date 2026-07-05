CAN
Kanada 0 3 Marokkó
MAR
 Vége
Nyolcaddöntö
PAR
Paraguay 0 1 Franciaország
FRA
 Vége
Nyolcaddöntö
BRA
Brazília Norvégia
NOR
 Ma 22:00
Nyolcaddöntö
MEX
Mexikó Anglia
ENG
 Hétfő 02:00
Nyolcaddöntö
  • Megjelenítés
Kivágta a biztosítékot a kerékpárosok klubjánál az új Mol Bubi árszabása
Üzlet

Kivágta a biztosítékot a kerékpárosok klubjánál az új Mol Bubi árszabása

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Szakmai egyeztetést kezdeményezett a Magyar Kerékpárosklub a Budapesti Közlekedési Központtal (BKK) a Bubi 3.0 új díjszabása és a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése kapcsán. Véleményük szerint az új árak túlzottan magasak, ami akadályozhatja a kerékpáros közlekedés széles körű elterjedését a fővárosban, ezért a tarifák felülvizsgálatát kérik - olvasható a Magyar Kerékpárosklub Facebook-oldalán.

Bár a következő generációs közbringarendszer érkezése, a flotta bővülése és az elektromos kerékpárok megjelenése jelentős előrelépés a budapesti közlekedésben, a megfogalmazott aggályok szerint

az új árazás nem ösztönzi eléggé a mindennapi kerékpárhasználatot.

A hagyományos biciklik esetében a tervezett, évi 21 250 forintos bérletet túlzónak tartják egy részben közpénzből finanszírozott közszolgáltatás esetében. A megkeresésben rámutattak arra is, hogy kérdéses, miként érvényesülnek a lakossági tarifákban a rendszer működtetésére és fejlesztésére fordított támogatások.

Külön kifogásolták az elektromos rásegítésű e-Bubi kerékpárok árazását. A 29 750 forintos éves bérlet megvásárlása ugyanis a tervek szerint mindössze a feloldási díj alól nyújt majd mentességet. Ráadásul az e-kerékpárok esetében nem lesz érvényes a hagyományos bicikliknél megszokott 30 perces ingyenes használati időszak, így

Még több Üzlet

Öldöklő versenyfutás indul a Holdért: Kína akár meg is előzheti Amerikát

Itt az easyJet-megállapodás: még többet fizethetnek a légitársaságért

Már lehet pályázni a CFO of the year díjra – Légy Te az év pénzügyi-gazdasági vezetője!

a bérlés az első másodperctől kezdve percenként 60 forintba kerül majd.

A szervezet arra kéri a BKK-t, hogy mutassa be az árképzés szakmai indokait, és még a rendszer éles indulása előtt vizsgálja felül a díjszabást. Javaslatuk szerint a hagyományos kerékpárok éves bérletének árát 20 000 forint alá kellene csökkenteni, megőrizve ezzel a szolgáltatás széles körű elérhetőségét. Mindemellett egyeztetést kezdeményeztek a korábban bejelentett, 200 millió forintos kerékpáros fejlesztési keret felhasználásáról is, sürgetve a fővárosi infrastrukturális beruházások mielőbbi megvalósítását.

Kapcsolódó cikkünk

Megújul a népszerű fővárosi közbringarendszer: itt vannak az árak

Most bárki ingyen tesztelheti az új Mol Bubi bringákat, de gyorsnak kell lenni

Nagy bejelentést tett Karácsony Gergely: teljesen megújul és elektromos járművekkel bővül a Mol Bubi

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Orosz nagyvárosokat lőnek az ukránok, váratlanul tűzszünetet ajánlott Moszkva – Ukrajnai háborús híreink vasárnap
Komoly összecsapás van kilátásban: Sulyok Tamás szerint problémás az Alaptörvény 17. módosítása
Napvihar tart a Föld felé, Magyarországon is látható lehet a sarki fény
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility