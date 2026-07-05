Kivágta a biztosítékot a kerékpárosok klubjánál az új Mol Bubi árszabása

Bár a következő generációs közbringarendszer érkezése, a flotta bővülése és az elektromos kerékpárok megjelenése jelentős előrelépés a budapesti közlekedésben, a megfogalmazott aggályok szerint

az új árazás nem ösztönzi eléggé a mindennapi kerékpárhasználatot.

A hagyományos biciklik esetében a tervezett, évi 21 250 forintos bérletet túlzónak tartják egy részben közpénzből finanszírozott közszolgáltatás esetében. A megkeresésben rámutattak arra is, hogy kérdéses, miként érvényesülnek a lakossági tarifákban a rendszer működtetésére és fejlesztésére fordított támogatások.

Külön kifogásolták az elektromos rásegítésű e-Bubi kerékpárok árazását. A 29 750 forintos éves bérlet megvásárlása ugyanis a tervek szerint mindössze a feloldási díj alól nyújt majd mentességet. Ráadásul az e-kerékpárok esetében nem lesz érvényes a hagyományos bicikliknél megszokott 30 perces ingyenes használati időszak, így

a bérlés az első másodperctől kezdve percenként 60 forintba kerül majd.

A szervezet arra kéri a BKK-t, hogy mutassa be az árképzés szakmai indokait, és még a rendszer éles indulása előtt vizsgálja felül a díjszabást. Javaslatuk szerint a hagyományos kerékpárok éves bérletének árát 20 000 forint alá kellene csökkenteni, megőrizve ezzel a szolgáltatás széles körű elérhetőségét. Mindemellett egyeztetést kezdeményeztek a korábban bejelentett, 200 millió forintos kerékpáros fejlesztési keret felhasználásáról is, sürgetve a fővárosi infrastrukturális beruházások mielőbbi megvalósítását.