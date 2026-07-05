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Öldöklő versenyfutás indul a Holdért: Kína akár meg is előzheti Amerikát
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Öldöklő versenyfutás indul a Holdért: Kína akár meg is előzheti Amerikát

MTI
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Az Egyesült Államok hónapokban mérhető versenyt fut Kínával abban, hogy embert juttasson a Holdra - jelentette ki Jared Isaacman, az Egyesült Államok űrkutatási hivatalának (NASA) igazgatója vasárnap.

Az igazgató a CBS News televíziónak adott interjúban elmondta, hogy

  • miközben az Egyesült Államok 2028 végére tervezi az ismételt Holdra szállást,
  • addig Kína 2030 előtt tervezi azt, nagy valószínűséggel 2029-ben.

A kínaiak hihetetlen sebességgel haladnak, és bizonyosan képesek arra, amire a szovjetek nem voltak képesek az első űrverseny idején

- fogalmazott a NASA vezetője és úgy vélte, nem kérdés, hogy Kína el fogja érni a Holdat, a kérdés csak az, hogy az Egyesült Államok meg tudja-e előzni ebben.

Jared Isaacman közölte, hogy az Artemis Hold-program következő űrrepülése jövőre lesz, aminek során a többi között két magánvállalkozás által fejlesztett leszálló egységeket tesztelnek majd. Ha mindez sikeresen zárul, az Egyesült Államok készen áll ismét űrhajósokat küldeni a Holdra.

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Rámutatott, hogy az Artemis-program számára biztosított 10 milliárd dolláros plusz szövetségi forrás lehetővé teszi azt, hogy tartani tudják az előkészületek ütemtervét.

A NASA igazgatója szerint a 2030-as évek első felétől a Holdon épülő létesítményben

olyan jelleggel tartózkodhatnak majd emberek huzamosabb ideig,

mint a jelenleg a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) dolgozó legénység.

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Címlapkép forrása: Kevin Dietsch/Getty Images

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