Öldöklő versenyfutás indul a Holdért: Kína akár meg is előzheti Amerikát

Az igazgató a CBS News televíziónak adott interjúban elmondta, hogy
- miközben az Egyesült Államok 2028 végére tervezi az ismételt Holdra szállást,
- addig Kína 2030 előtt tervezi azt, nagy valószínűséggel 2029-ben.
A kínaiak hihetetlen sebességgel haladnak, és bizonyosan képesek arra, amire a szovjetek nem voltak képesek az első űrverseny idején
- fogalmazott a NASA vezetője és úgy vélte, nem kérdés, hogy Kína el fogja érni a Holdat, a kérdés csak az, hogy az Egyesült Államok meg tudja-e előzni ebben.
Jared Isaacman közölte, hogy az Artemis Hold-program következő űrrepülése jövőre lesz, aminek során a többi között két magánvállalkozás által fejlesztett leszálló egységeket tesztelnek majd. Ha mindez sikeresen zárul, az Egyesült Államok készen áll ismét űrhajósokat küldeni a Holdra.
Rámutatott, hogy az Artemis-program számára biztosított 10 milliárd dolláros plusz szövetségi forrás lehetővé teszi azt, hogy tartani tudják az előkészületek ütemtervét.
A NASA igazgatója szerint a 2030-as évek első felétől a Holdon épülő létesítményben
olyan jelleggel tartózkodhatnak majd emberek huzamosabb ideig,
mint a jelenleg a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) dolgozó legénység.
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