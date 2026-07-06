160 ezer magyar és külföldi előadónak utalnak a napokban jogdíjat

A kétszámjegyű növekedéshez - amelyben az infláció mellett szerepet játszik egyes felhasználók korábban elmaradt jogdíjainak utólagos kiegyenlítése - hozzájárult a feldolgozás költségeinek digitalizációval elért csökkentése, lehetővé téve a felszabadult összegek visszaforgatását jogdíjakra - írták.
A közlemény szerint az egyesület idén száz rádió és televízió adatát, 600 ezer különféle hangfelvétel több mint 13 millió elhangzását dolgozta fel. Emellett a Spotify és a Deezer streaming szolgáltatók mintegy 400 ezer különböző felvételének 8 milliárd elhangzását futtatta le a jogosultak beazonosítása érdekében, illetve háromszáz kereskedelmi és szálláshelyen elhangzott 200 ezer különböző háttérzenei hangfelvétel előadóját kutatta fel.
A magyar rádió (azon belül az idén először a Szakcsi Rádió - Jazzrádió és a Csukás Meserádió) által rögzített felvételek adatai alapján
8600 előadót azonosítottak.
"A rádiós és a televíziós elhangzások alapján több mint 1,3 milliárd forint jogdíj gyűlt össze; itt a legmagasabb jogdíj együttes összege meghaladja a 40 millió forintot, közöttük hat magyar előadóművész szerepel.
A Spotify és a Deezer elhangzásai alapján csaknem 600 millió forintot fizet ki az EJI. A tíz legnagobb összegű kifizetés címzettje között nyolc magyar van
- áll a kommünikében.
A háromszáz kereskedelmi helyen lejátszott, 200 ezerszer elhangzott háttérzene alapján az EJI idén csaknem 130 millió forintot fizet ki. A Magyar Rádió által rögzített felvételek adataiból kiindulva 230 millió forintot utal az EJI 8500 előadónak. A jogdíjelosztás során csaknem 150 előadó jogdíja haladta meg az egymillió forintot, 150 ezer jogosult azonban ötvenezer forintnál kevesebbre számíthat.
A közlemény kiemelte: az EJI a jogdíjak pontosabb megállapítása érdekében az idén megkezdte a felvételek készítésénél felhasznált mesterséges intelligencia jelenlétének kiszűrését. Ehhez
bevetik a Deezer AI Detector Solution elnevezésű, mesterséges intelligencián alapuló zenefelismerő alkalmazását.
A szűrési vizsgálatnak első ízben tízezer felvételt vetetettek alá. Az elhangzások száma, az adott felvételre eső jogdíj összege, az EJI szakértőinek előzetes szűrése és véletlenszerű kiválasztás alapján vizsgált felvételek között számos esetben azonosítottak olyan zenét, amely egyáltalán nem tartalmazott emberi közreműködést. Ezeket az EJI kizárta a felosztásból és nem fizet ki rá jogdíjat.
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