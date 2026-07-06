Állítólag 100 millió euróért árulták a Fradi focicsapatát, de visszalépett a szaúdi befektetőjelölt

A szaúdi királyi családhoz közel álló állami befektetési alapot (Public Investment Fund) kereste meg a Ferencváros vezetősége, hogy tulajdonrészt vásároljanak a futballcsapatot működtető társaságban. Végül a tárgyalások nem vezettek eredményre, mivel a Fradi elbukta a bajnoki címet, így nem indulhat a Bajnokok Ligájában.

Az áprilisi választások óta a hírekben többször szóba került, hogy értékesítenék a Ferencváros futballcsapatát, mivel a jövőben nem számíthat annyi állami támogatásra, mint az előző kormány alatt. Ugyan a klubnak vannak piaci bevételei is a jegyeladásokból, a tévés jogdíjakból, illetve az európai szövetségtől (UEFA).

Az Index most úgy étesült, hogy szaúdi befektetőknek kínálta fel a csapatot működtető Zrt. tulajdonrését a Ferencváros vezetősége, nevezetesen a Public Investment Fund nevű állami alapnak, mely többek között az angol Newcastle focicsapatának is tulajdonosa. A lap úgy tudja, hogy

100 millió eurót (mintegy 35 milliárd forint) szerettek volna kapni a tulajdonrészért, de végül a szaúdiak visszaléptek az üzlettől.

Ennek oka pedig a forrásaik szerint az, hogy a Fradi a Győr mögött csak második helyen végzett a bajnokságban, így idén nyáron nem indulhat el a Bajnokok Ligájában. Ezzel pedig jóval kevésbé vonzó befektetési célpont lett, hiszen az Európa Liga pénzdíja lényegesen alacsonyabb.

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