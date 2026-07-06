Feljavította a Wingholding kilátásait a Scope

A Scope Ratings nemzetközi hitelminősítő negatívról stabilra javította a Wingholding Zrt. hitelminősítési osztályzatának kilátását, egyúttal megerősítette a vállalat B+ szintű besorolását. A döntés hátterében a cégcsoport jelentősen növekvő árbevétele, javuló jövedelmezősége, mérséklődő adósságállománya, valamint a nemzetközi piacokon elért sikerei állnak - közölte a társaság.

Property Investment Forum 2026 A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén a 22. alkalommal!

A hitelminősítő értékelésében meghatározó szerepet játszott a társaság 2025-ös pénzügyi teljesítménye. A Wing Csoport árbevétele egy év alatt 53 százalékkal, 304 milliárd forintra nőtt, miközben a korrigált EBITDA (kamat- és adófizetés, valamint értékcsökkenési leírás előtti eredmény) 80 százalékkal, 64 milliárd forintra emelkedett. Ezzel párhuzamosan a hitel- és kötvénytartozások összege 5,5 százalékkal, azaz 46 milliárd forinttal mérséklődött.

A Scope várakozásai szerint a vállalatcsoport pénzügyi mutatói a következő években tovább javulhatnak

a folyamatban lévő lakásértékesítéseknek és az eszközértékesítésekből származó bevételeknek köszönhetően. A társaság finanszírozási helyzetét egy nemrég lezárt, 100 millió euró értékű kötvényprogram is erősíti.

A közel 3,9 milliárd eurós mérlegfőösszeggel rendelkező vállalatcsoport bevételeinek ma már több mint 70 százaléka a nemzetközi érdekeltségekből származik. Lengyelországban a cég tavaly mintegy 2900 lakást értékesített, ami 30 százalékos éves bővülést jelent. Szintén a lengyel piacon valósult meg a Resi4Rent bérlakásplatform több mint felének értékesítése; a 210 milliárd forint értékű ügylet a helyi intézményi bérlakáspiac eddigi legnagyobb tranzakciójának számít.

Németországban a csoporthoz tartozó Bauwert 2030-ig több mint 435 ezer négyzetméternyi fejlesztést tervez, elsősorban berlini lakó- és vegyes funkciójú projektek megvalósításával. Magyarországon a vállalat a Váci úti irodapiaci akvizíciókkal, valamint új irodai, ipari, szálloda- és lakóingatlan-beruházásokkal tervezi megerősíteni pozícióit 2026-ban.

A vállalatvezetés a kilátások javítását a diverzifikált, több országra kiterjedő működési modell visszaigazolásaként értékeli. A cégcsoport a jövőben is a pénzügyi stabilitás fenntartására, valamint a közép-európai piacokon rejlő lehetőségek kiaknázására összpontosít.