BRA
Brazília 1 2 Norvégia
NOR
 Vége
Nyolcaddöntö
MEX
Mexikó 2 3 Anglia
ENG
 Vége
Nyolcaddöntö
POR
Portugália Spanyolország
ESP
 Ma 21:00
Nyolcaddöntö
USA
Egyesült Államok Belgium
BEL
 Kedd 02:00
Nyolcaddöntö
  • Megjelenítés
Üzlet

Feljavította a Wingholding kilátásait a Scope

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Scope Ratings nemzetközi hitelminősítő negatívról stabilra javította a Wingholding Zrt. hitelminősítési osztályzatának kilátását, egyúttal megerősítette a vállalat B+ szintű besorolását. A döntés hátterében a cégcsoport jelentősen növekvő árbevétele, javuló jövedelmezősége, mérséklődő adósságállománya, valamint a nemzetközi piacokon elért sikerei állnak - közölte a társaság.
Property Investment Forum 2026
A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén a 22. alkalommal!
Információ és jelentkezés

A hitelminősítő értékelésében meghatározó szerepet játszott a társaság 2025-ös pénzügyi teljesítménye. A Wing Csoport árbevétele egy év alatt 53 százalékkal, 304 milliárd forintra nőtt, miközben a korrigált EBITDA (kamat- és adófizetés, valamint értékcsökkenési leírás előtti eredmény) 80 százalékkal, 64 milliárd forintra emelkedett. Ezzel párhuzamosan a hitel- és kötvénytartozások összege 5,5 százalékkal, azaz 46 milliárd forinttal mérséklődött.

A Scope várakozásai szerint a vállalatcsoport pénzügyi mutatói a következő években tovább javulhatnak

a folyamatban lévő lakásértékesítéseknek és az eszközértékesítésekből származó bevételeknek köszönhetően. A társaság finanszírozási helyzetét egy nemrég lezárt, 100 millió euró értékű kötvényprogram is erősíti.

A közel 3,9 milliárd eurós mérlegfőösszeggel rendelkező vállalatcsoport bevételeinek ma már több mint 70 százaléka a nemzetközi érdekeltségekből származik. Lengyelországban a cég tavaly mintegy 2900 lakást értékesített, ami 30 százalékos éves bővülést jelent. Szintén a lengyel piacon valósult meg a Resi4Rent bérlakásplatform több mint felének értékesítése; a 210 milliárd forint értékű ügylet a helyi intézményi bérlakáspiac eddigi legnagyobb tranzakciójának számít.

Még több Üzlet

Új vezérigazgatója lesz a KPMG Magyarországnak

Kitart a lendület az európai tőzsdéken, a magyar piac alulteljesítő

Eséssel nyitott a magyar tőzsde

Németországban a csoporthoz tartozó Bauwert 2030-ig több mint 435 ezer négyzetméternyi fejlesztést tervez, elsősorban berlini lakó- és vegyes funkciójú projektek megvalósításával. Magyarországon a vállalat a Váci úti irodapiaci akvizíciókkal, valamint új irodai, ipari, szálloda- és lakóingatlan-beruházásokkal tervezi megerősíteni pozícióit 2026-ban.

A vállalatvezetés a kilátások javítását a diverzifikált, több országra kiterjedő működési modell visszaigazolásaként értékeli. A cégcsoport a jövőben is a pénzügyi stabilitás fenntartására, valamint a közép-európai piacokon rejlő lehetőségek kiaknázására összpontosít.

Kapcsolódó cikkünk

Ifj. Chikán Attila az Éltex-ügyről: nem történt túlfizetés, öt év múlva sokkal többet érhet majd a cég

Alteo-ügy: azonnal lépett a hitelminősítő

Leminősítést kapott az Alteo

Mi lesz a NER-es cégekkel, akiket kitömtek a példátlan magyar program százmilliárdjaival?

370 milliárd forintnyi kötvény törlesztési feltételén változtatott a 4iG - Mutatjuk az okát

Bejelentette a 4iG: változik az NKP-s kötvények visszafizetése

Rábólintottak a kötvényesek: haladékot kap az MNB-alapítványi botrányban érintett cég

Megerősítette a Magyar Telekom minősítését a Scope

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Lépett az MNB, rögtön mindenki újragondolta a számait – Ezt mindannyian a zsebünkön érezzük meg
Kijev csapdát sejt, kritikus a helyzet a Krímben - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn
Magyarország a nemzetközi klímarangsorban: van, amiben utolsó előttiként csak egyetlen ázsiai országot előztünk le
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility