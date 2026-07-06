Felpattant az USA a Nasdaq vezetésével

Miközben a záráshoz közeledve kisebb esés rajzolódik ki a vezető európai tőzsdéken, addig az Egyesült Államok tőzsdéin az emelkedés a jellemző.

A pénteki zárvatartás után a Dow Jones stagnál, az S&P 500 azonban 0,5, a Nasdaq pedig már mintegy 0,9 százalékos emelkedésben van.