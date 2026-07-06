Felpattant az USA a Nasdaq vezetésével

Felfelé veszi az irányt az USA
Miközben a záráshoz közeledve kisebb esés rajzolódik ki a vezető európai tőzsdéken, addig az Egyesült Államok tőzsdéin az emelkedés a jellemző.
A pénteki zárvatartás után a Dow Jones stagnál, az S&P 500 azonban 0,5, a Nasdaq pedig már mintegy 0,9 százalékos emelkedésben van.
Most indulhat a következő felfelé kör ebben az olcsó magyar részvényben!
Van egy olcsó magyar részvény, amelyben a grafikonok alapján nagy izgalmak jöhetnek, ezért a következő napokban érdemes lesz résen lenni, hiszen könnyen lehet, hogy most indul majd el a következő nagy felfelé kör.
Továbbra is mínuszban a magyar tőzsde
A kereskedési idő felénél továbbra is mérsékelt esés figyelhető meg a BUX index, valamint a blue chipek esetében.
Kriptós, nyersanyag- és amerikai részvénypiaci ETF jön a Budapesti Értéktőzsdére
Nyolc új tőzsdén kereskedett alappal (ETF) és termékkel (ETP) bővül a Budapesti Értéktőzsde BÉTa piaca 2026. július 6-án. A hazai befektetők forintalapon, magyar befektetési szolgáltatókon keresztül érhetik el a kiválasztott amerikai részvénypiaci szektorokat, az ezüst- és rézpiacot, valamint a legjelentősebb kriptovaluták árfolyamát követő eszközöket.
Újabb leépítés jöhet a Porschénál, akár 4000 munkahely is megszűnhet
A korábban bejelentett több mint 4000 fős leépítés után újabb jelentős karcsúsításra készülhet a Porsche. A Handelsbatt értesülése szerint ezúttal elsősorban a menedzsmentet és az adminisztratív területeket érintheti az átszervezés, miközben a vállalat átfogó költségcsökkentő programon dolgozik.
Nehéz út vár a Volkswagenre, komoly akadályokba ütközhet a történelmi átalakítás
Oliver Blume vezérigazgató átfogó átalakítással tenné hatékonyabbá és nyereségesebbé a Volkswagent, a terv megvalósítása azonban korántsem lesz egyszerű. A Bloomberg elemzése szerint a vállalat bonyolult tulajdonosi és irányítási struktúrája, az erős szakszervezetek, valamint a politikai érdekek egyaránt megnehezíthetik a folyamatot, miközben a végső megoldás várhatóan kompromisszumok sorozata lesz.
Kisebb mozgások az európai tőzsdéken
A nyitást követően a vezető európai részvényindexek közül a CAC és a FTSE egyaránt 0,2-0,2 százalékos emelkedésben vannak, a DAX pedig stagnál.
Eséssel nyitott a magyar tőzsde
A nyitást követően mind a 4 hazai nagypapír árfolyama mínuszban van.
Kilőtt az easyJet
Az easyJet árfolyama 10,7 százalékos pluszban van hétfő reggel, miután a brit diszkont légitársaság a hétvégén elvi megállapodásra jutott az amerikai Castlelake befektetési társasággal egy 5,5 milliárd fontos felvásárlási ajánlatról.
A több mint 350 repülőgépet üzemeltető, 37 országban több mint 1200 útvonalon közlekedő easyJet vasárnap közölte, hogy
kész elfogadni a Castlelake megemelt, részvényenként 6,90 fontos ajánlatát.
Megszólalt Elon Musk: ezért csúszik a jövő legfontosabb robotjának gyártása
Elon Musk cáfolta azokat a találgatásokat, amelyek szerint a Tesla a tervezettnél előrébb járna az Optimus V3 humanoid robot fejlesztésében. A vezérigazgató szerdán az X-en kifejtette, hogy a termelés kezdetben rendkívül lassú lesz, mivel a vállalat egy teljesen új gyártási rendszert épít fel, ez a folyamat ugyanis egyáltalán nem hasonlít a hagyományos autógyártásra.
Gigantikus jövőalapból formálná át az országot Dél-Korea
Dél-Korea kormánya egy jövőalap létrehozását tervezi, amelyet a félvezetőipari fellendülésből származó adóbevétel-többletből finanszírozna. A forrásokat új növekedési területekre, a fiatalabb generációk támogatására, valamint a mélyülő társadalmi egyenlőtlenségek kezelésére fordítanák – közölte a kormány egyik vezető tisztségviselője vasárnap.
Megbukott az Egyesült Államok történetének eddigi legnagyobb tervezett adatközpont-projektje
Végleg megbukott az Egyesült Államok történetének eddigi legnagyobb tervezett adatközpont-projektje, miután a Blackstone tulajdonában lévő QTS Realty Trust július 2-án visszavonta a virginiai legfelsőbb bírósághoz benyújtott fellebbezését, ezzel lezárva a Prince William Gateway beruházás körül három éve tartó jogi küzdelmet. A tervezett, mintegy 2100 hektáros virginiai kampusz 37 épületben, összesen 22 millió négyzetlábnyi területen adott volna otthont adatközpontoknak a Manassas Nemzeti Csatatér Park szomszédságában, a teljes kiépítése után mintegy 100 milliárd dollárra becsült projekt pedig a világ legnagyobb adatközpont-komplexumaként működött volna - közölte a Yahoo Finance.
Meglepő adat jött Németországból
Májusban 1,9 százalékkal emelkedtek a német gyáripari megrendelések havi szinten, éves összevetésben pedig 6,2 százalékos bővülést mértek, ami a szektor fokozatos magára találását jelzi. A közel-keleti konfliktus meglepő módon részben még élénkítette is a német feldolgozóipart, mivel ázsiai versenytársakat érzékenyebben érintették a Hormuzi-szoros kereskedelmi útvonalainak fennakadásai.
Itt a jelzés: hatalmas rali készül ennél a részvénynél!
Van egy részvény, amellyel a piac meglehetősen mostohán bánt az utóbbi hónapokban, az elmúlt hetekben azonban valami érezhetően megváltozott: a grafikonon egyre több jel utal arra, hogy hamarosan nagy emelkedés kezdődhet, ugyanis egy olyan kitörés formálódik, amelyből hagyományosan a legnagyobb emelkedések szoktak indulni.
Váratlan porszem került a gépezetbe az Nvidiánál, késik az új csodafegyver
Az Nvidia következő kiemelt terméke, a 2027-re tervezett Rubin Ultra chipeket befogadó, szerverszekrény-szintű Kyber architektúra több mint egy évet csúszik, és csak 2028-ban érkezhet meg – állítja a SemiAnalysis kutatócég. Ez a késés egy újabb elem a vállalat termék-ütemtervét érintő fennakadások sorában, ami egyre több kérdést vet fel a mesterségesintelligencia-piac piacvezetőjével kapcsolatban - számolt be a CNBC.
Az év egyik legnagyobb tőzsdei dobására készül a chipóriás az Egyesült Államokban
A dél-koreai SK Hynix félvezetőgyártó hétfőn indítja el amerikai tőzsdei bevezetését, amellyel mintegy 28 milliárd dolláros tőkét tervez bevonni a szabályozó hatóságokhoz benyújtott dokumentumok szerint. A vállalat a világ egyik legnagyobb részvénykibocsátásával igyekszik meglovagolni a mesterséges intelligencia piacán tapasztalható globális fellendülést.
Pluszos nyitás jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones, a S&P 500, és a Nasdaq is stagnált.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,3 százalékot esett, a Hang Seng 0,94 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,25 százalékos mínuszban áll.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,63 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,05 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,04 százalék pluszban nyithat.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones, a S&P 500, és a Nasdaq is 0,77 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma rögtön több fontos magyar adat érkezik: a Központi Statisztikai Hivatal közzéteszi a májusi kiskereskedelmi és ipari statisztikákat, a Magyar Nemzeti Bank pedig a befektetési alapok májusi mérlegét publikálja. Németországból az ipari rendelésállomány, az euróövezetből a kiskereskedelmi forgalom alakulását ismerhetjük meg. Az Egyesült Államokban a szolgáltatószektor teljesítményéről érkeznek beszerzésimenedzser-indexek, köztük a kiemelten figyelt ISM szolgáltatóipari mutató.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 38,5 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 8,9 százalékos eséssel a Hang Seng index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 49,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 23,6 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 21,8 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 900,07
|0,0%
|2,0%
|4,4%
|10,1%
|18,0%
|52,1%
|S&P 500
|7 483,24
|0,0%
|1,8%
|-0,9%
|9,3%
|19,2%
|71,9%
|Nasdaq
|29 329,21
|0,0%
|0,7%
|-4,1%
|16,2%
|28,3%
|99,1%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|69 744,07
|1,5%
|0,6%
|2,0%
|38,5%
|75,3%
|142,3%
|Hang Seng
|23 350,03
|1,3%
|3,0%
|-8,9%
|-8,9%
|-3,0%
|-17,5%
|CSI 300
|4 842,17
|0,6%
|-0,5%
|-2,0%
|4,6%
|22,0%
|-4,7%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 779,31
|0,8%
|4,5%
|4,0%
|5,3%
|7,7%
|64,7%
|CAC
|8 508,07
|0,4%
|1,5%
|4,4%
|4,4%
|9,7%
|29,8%
|FTSE
|10 679,03
|0,2%
|1,6%
|3,4%
|7,5%
|21,0%
|49,9%
|FTSE MIB
|52 818,85
|0,7%
|3,0%
|5,6%
|17,5%
|32,2%
|108,9%
|IBEX
|19 852,4
|0,9%
|2,2%
|9,2%
|14,7%
|40,0%
|122,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|143 072,3
|0,9%
|2,3%
|6,2%
|28,9%
|43,2%
|201,1%
|ATX
|6 565,92
|1,1%
|2,5%
|7,7%
|23,3%
|48,2%
|89,1%
|PX
|2 615,58
|1,1%
|2,1%
|3,5%
|-2,6%
|20,8%
|127,0%
|Magyar blue chipek
|OTP
|46 920
|0,4%
|2,4%
|14,2%
|33,7%
|67,6%
|191,6%
|Mol
|3 910
|2,9%
|6,6%
|-1,9%
|33,0%
|29,5%
|64,3%
|Richter
|12 190
|0,7%
|-0,6%
|1,6%
|23,6%
|19,3%
|54,9%
|Magyar Telekom
|2 670
|0,4%
|-0,3%
|-1,0%
|49,0%
|50,3%
|529,7%
|Nyersanyagok
|WTI
|69,73
|0,0%
|-0,8%
|-30,1%
|21,8%
|2,3%
|-7,5%
|Brent
|71,96
|0,2%
|-0,1%
|-26,5%
|18,3%
|4,7%
|-5,7%
|Arany
|4 172,37
|1,1%
|2,3%
|-6,2%
|-3,5%
|25,4%
|133,9%
|Devizák
|EURHUF
|353,3
|-0,1%
|-0,1%
|-0,5%
|-8,0%
|-11,5%
|0,4%
|USDHUF
|308,7612
|-0,1%
|-0,6%
|1,0%
|-5,6%
|-9,1%
|3,9%
|GBPHUF
|412,3799
|-0,3%
|0,5%
|0,1%
|-6,4%
|-11,0%
|0,6%
|EURUSD
|1,1443
|0,0%
|0,4%
|-1,5%
|-2,6%
|-2,6%
|-3,4%
|USDJPY
|161,0450
|0,0%
|-0,4%
|0,7%
|2,7%
|11,0%
|44,7%
|GBPUSD
|1,3358
|-0,1%
|1,2%
|-0,6%
|-0,7%
|-2,1%
|-3,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|62 522,46
|1,7%
|4,2%
|-2,4%
|-29,5%
|-43,0%
|84,9%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,48
|0,0%
|2,7%
|-0,1%
|7,7%
|3,3%
|213,1%
|10 éves német állampapírhozam
|2,93
|1,2%
|2,9%
|-3,5%
|2,4%
|13,6%
|-1 147,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,09
|0,2%
|-0,3%
|-6,3%
|-25,9%
|-27,8%
|73,1%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Silas Stein/picture alliance via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
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