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Forradalom a közös európai hadseregnél? Fontos megegyezésre jutott több tagállam
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Forradalom a közös európai hadseregnél? Fontos megegyezésre jutott több tagállam

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Nagy-Britannia, Hollandia, Finnország és Lengyelország jelentős előrelépést ért el az új többoldalú védelmi mechanizmus (Multilateral Defence Mechanism – MDM) kidolgozásában – derült ki az érintett országok hétfőn kiadott közös nyilatkozatából. A négy állam arra törekszik, hogy az együttműködés keretrendszerét 2027-ig véglegesítse.

Az MDM egyike azoknak a párhuzamosan futó kezdeményezéseknek, amelyek

célja a magántőke fokozottabb bevonása az európai országok védelmi kiadásainak finanszírozásába.

A mechanizmus alapvető célkitűzése, hogy a védelmi képességek fejlesztéséhez szükséges forrásokat ne kizárólag az állami költségvetésekből biztosítsák, hanem a magánbefektetői tőkét is hatékonyan mozgósítsák.

Forrás: Reuters

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