Gyógyhatást tulajdonítottak az étrend-kiegészítőnek, eljárást indított a GVH

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított a Simply You Hungary Kft. ellen, mert a gyanú szerint a vállalkozás tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott az egyik étrend-kiegészítője népszerűsítésekor. A jogszabályok alapján az ilyen termékek esetében szigorúan tilos betegségek megelőzésére vagy kezelésére utalni, a cég kommunikációja viszont a hatóság gyanúja szerint ezt a látszatot kelthette.

A versenyhatóság tájékoztatása szerint a cég 2024 márciusától úgy hirdette a Herbal Swiss Hot Drink nevű termékét, hogy a különböző megfázásos tünetek, például a köhögés, a tüsszögés, a torokkaparás, valamint a legyengült immunrendszer említésével gyógyhatás benyomását keltette a fogyasztókban. Az érvényes ágazati szabályozás ugyanakkor szigorúan tiltja, hogy az étrend-kiegészítőket emberi betegségek megelőzésére, kezelésére vagy gyógyítására alkalmas készítményként mutassák be.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti a jogsértés megállapítását, a folyamat célja a tények tisztázása.

A hivatalnak alapesetben három hónap áll rendelkezésére az eljárás lefolytatására, amely szükség esetén meghosszabbítható.

A hatóság jelenleg is több hasonló ügyet vizsgál.

Az ellenőrzések olyan vállalkozásokat érintenek, amelyek a szabályokat megsértve egészségre vonatkozó állításokat alkalmaznak, termékeiknek gyógyhatást tulajdonítanak, vagy anélkül forgalmazzák étrend-kiegészítőiket, hogy azokat előzetesen bejelentették volna a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak.