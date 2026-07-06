Gyógyíthatatlan betegséget diagnosztizáltak az emberi élettartam meghosszabbításán dolgozó milliárdosnál

A diagnosztizált kórkép az autoimmun gastritis (AIG), vagyis az az állapot, amelyben az immunrendszer a gyomornyálkahártya egészséges sejtjeit támadja meg. Ez a folyamat visszafordíthatatlan károsodást okozhat, amely tápanyaghiányhoz, vérszegénységhez és a daganatos megbetegedések kockázatának növekedéséhez vezethet. Johnson elmondása szerint a modern orvostudomány jelenleg tehetetlen a betegséggel szemben, mivel az

nem gyógyítható, csupán kezelhető.

A vállalkozó elárulta, hogy gyerekként rendszeresen fogyasztott gyorsételeket és cukros üdítőket, felnőttként pedig éveken át küzdött stresszel, túlsúllyal és krónikus depresszióval. Már 21 éves korában pajzsmirigy-alulműködést állapított meg nála, amelyet levotiroxinnal és egy pajzsmirigyhormon-készítménnyel, Armour Thyroiddal kezeltek. Johnson ma már úgy véli, hogy az autoimmun gastritis korai jelei már ekkor jelentkeztek, ám akkor még nem hozta összefüggésbe a tüneteket, például a szervezet vasraktározó képességét jelző alacsony ferritinszintet a betegséggel.

Ez a betegség rendszerint tünetmentes, de jelentkezhet hasi fájdalom, vashiány, étvágytalanság, hányinger vagy indokolatlan súlyvesztés képében is. Johnson esetében a vasszint folyamatos pótlás mellett sem érte el a normál értéket, ezért részletes kivizsgálást indítottak. Miután a vastagbéltükrözés kizárta a daganatos elváltozásokat, felső tápcsatornai endoszkópiával és vérvizsgálatokkal folytatták a diagnózis felállítását.

A vérből kimutatott, parietális sejtek elleni antitestek magas szintje már valószínűsítette az AIG jelenlétét, a végső bizonyítékot pedig a gyomorbiopszia szolgáltatta, amely a nyálkahártya korai sorvadását igazolta. Johnson kiemelte, hogy az egészségügyi problémái szorosan összefüggenek, hiszen az alacsony vasszint és a pajzsmirigy-alulműködés kölcsönösen rontja egymás állapotát, ami jelentősen megnehezíti a hatékony terápiát.

Bár az autoimmun gastritis jelenleg nem gyógyítható, rendszeres B12-vitamin-injekciókkal és intravénás vaspótlással jól kezelhető; maga Johnson is egy 1000 milligrammos vasinfúziós kezelésen esett át. A techmilliárdos azonban nem éri be a tüneti kezeléssel, folyamatosan monitorozza a ferritin-, vas- és B12-szintjét, miközben

orvosi csapata újabb biopsziák segítségével kísérleti terápiás protokollok kidolgozásán fáradozik.

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