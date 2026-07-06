Hosszú sorok és fejetlenség az európai reptereken: megszólalt az uniós biztos az új rendszerről

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Magnus Brunner, az Európai Unió migrációs biztosa a repülőtéri és légitársasági vezetőknek címzett levelében hangsúlyozta, hogy a Határregisztrációs Rendszer (EES) a polgárok biztonságát garantálja anélkül, hogy indokolatlan kényelmetlenséget okozna a schengeni övezeten kívülről érkezőknek. A biztos azután küldte el levelét, hogy több szakmai szervezet – köztük az Airlines for Europe és a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) –

komoly aggodalmát fejezte ki a határátkelőhelyeken kialakult hosszas várakozási idők miatt.

Az új szabályozás értelmében a harmadik országbeli állampolgárok útlevelének hagyományos lepecsételése helyett ujjlenyomatot vesznek és fényképet készítenek az utazókról. A nyolc éven át fejlesztett rendszer bevezetése – amelynek gyakorlati végrehajtása a tagállamok feladata – ugyanakkor technikai akadályokba ütközött, így a külföldi utasok várakozási ideje több repülőtéren is drasztikusan megnőtt.

Bár Brüsszel korábban tagadta a rendszer rendszerszintű hiányosságait, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke elismerte, hogy a technikai problémák elhárítása komoly erőfeszítéseket igényel. Brunner szerint az EES a legtöbb tagállamban és repülőtéren megfelelően működik,

a hosszabb várakozási időket pedig a humánerőforrás-hiánnyal és a nem megfelelő infrastruktúrával magyarázta.

A tagállamoknak jelenleg lehetőségük van arra, hogy a folyamat felgyorsítása érdekében ideiglenesen felfüggesszék a biometrikus adatok gyűjtését. A migrációs biztos kiemelte, hogy a Bizottság további támogatást nyújt a nehézségekkel küzdő országoknak, a szakértők pedig a nemzeti kormányokkal szorosan együttműködve dolgoznak a torlódások felszámolásán.

A rendszer elindítása óta összesen 43 728 embertől tagadták meg a belépést a szabályok megsértése miatt. Közülük 16 383-an nem tudták megfelelően igazolni a beutazásuk célját, 8739-en túllépték volna az engedélyezett tartózkodási időtartamot, míg több mint 400-an hamis okmányokkal kíséreltek meg átjutni a határon. A fokozatos bevezetést követően az EES április 10-től vált kötelezővé minden olyan harmadik országbeli utas számára, aki rövid távú tartózkodás céljából lép be a schengeni térségbe.

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