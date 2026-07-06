Időjárás: szerdán jöhet az újabb front

Jelenleg a Kárpát-medence időjárási szempontból köztes zónában helyezkedik el. Míg tőlünk nyugatra, az Ibériai-félszigeten és Franciaországban újabb hőhullám tombol, addig Európa keleti és északkeleti felén a ciklonok felhősebb, hűvösebb időt okoznak. Magyarország e két rendszer között, egy északnyugati szélcsatornában fekszik, így a melegebb és a hűvösebb légtömegek egyaránt éreztetik hatásukat.

A mérleg nyelve kedden a melegedés felé billen, mivel egy közeledő hidegfront előterében nyugat felől melegebb levegő áramlik fölénk. Ennek hatására a korábbi napokhoz képest erősödik a nappali felmelegedés, többfelé 30 fok fölé kúszik a hőmérő higanyszála, sőt

néhol a 35 fokot is megközelítheti a csúcshőmérséklet.

Ez a kánikula azonban nem tud tartósan berendezkedni, mivel szerda hajnalban észak felől megérkezik az említett hidegfront. A nap első felében elszórtan eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat, de országos, kiadós csapadékra ezúttal sem kell számítani, számottevő mennyiség legfeljebb lokálisan, kisebb körzetekben hullhat.

A front mögött napközben többfelé erős, helyenként viharos széllökések kíséretében áramlik be a hűvösebb levegő. Ennek köszönhetően a hét végéig felfrissül az idő, és

a nappali csúcsértékek várhatóan a kellemesebb, 25 és 33 fok közötti tartományban alakulnak.

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