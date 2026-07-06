Kevesebb, mint egy hónap van hátra a Green Awards pályázat zárásáig

A hazai vállalatok, piaci szereplők különleges fenntarthatósági teljesítményét, programját, vagy innovációit szeretnénk 2026-ban is elismerni a Green Awards díjak egyikével. Idén 7 kategóriában díjazzuk az elmúlt egy év fenntarthatósági teljesítményét:
- Az Év Zöld Nagyvállalata
- Az Év Zöld Ipari Nagyvállalata
- Az Év Zöld Kkv-ja
- Az Év Zöld Innovációja
- Az Év Zöld Beruházása
- Az Év Jó Ügye
- Az Év Zöld Példaképe
A tavalyi nyertesekről szóló beszámoló itt tekinthető meg:
A korábbi évek nyerteseiről ezekben a cikkekben írtunk:
A díjra bármely szektorban tevékenykedő vállalatok jelentkezését várjuk, akik olyan fenntarthatósági projektet, cselekvéseket tudnak felmutatni az elmúlt évben, ami a jövő generációjának az életét, környezetét teheti jobbá. A tavalyi év nyertesei ugyan nem pályázhatnak ugyanabban a kategóriában, amelyben díjat nyertek 2025-ben, de más kategóriában szabadon jelentkezhetnek a vállalat egy másik projektjével, innovációjával, programjával. Aki a shortlistre bekerült tavaly, de díjat nem vett át, arra semmilyen kizárás nem vonatkozik, így a tavalyi shortlistesek pályázati anyagait is várjuk, az elmúlt egy éves eredmények bemutatásával együtt.
A nagyvállalatoknak szóló kategória kikötése a 250 főnél nagyobb munkavállalói létszám, a Zöld Nagyvállalat, a Zöld Ipari Nagyvállalat, valamint a Zöld Kkv kategóriákban pedig az adott gazdasági társaság elmúlt egy évben tett fenntarthatósági eredményeit értékeljük.
A részletes pályázati felhívás, valamint a jelentkezési felület itt érhető el.
Az Év Zöld Innovációja kategóriában azon cégek jelentkezését várjuk - mérettől függetlenül -, amelyeknek a tevékenysége, vagy egy programja, már megvalósított ötlete, új választ, új szemléletet jelenthet a fenntarthatósági megoldások terén.
A Zöld Beruházások kategóriában várjuk azokat a fejlesztéseket, beruházásokat, vagy akár befektetési lehetőségeket is, amelyek megvalósításával a vállalat, a munkavállalók, a partnerek vagy a felhasználók számára pozitív hatást tudott elérni - akár társadalmi, akár környezeti, akár vállalatvezetési oldalon. Emellett a beruházás külső vagy közvetett pozitívummal is jár, a környezet, a társadalom vagy a gazdaság számára.
Az Év Jó Ügye kategória minden, leginkább társadalmi, és környezeti előnyöket jelentő programot magába foglal, amely akár a cég egy személyéhez, akár a vállalat egy részlegéhez, termékéhez, programjához vagy az egész társasághoz kötődik.
Az Év Zöld Példaképe jelentkezéseknél a jelölt elhivatottságát, eddigi fenntarthatósági tetteit, társadalmi, gazdasági és környezeti hozzáadott értékét díjazzuk. Várjuk mind a fenntarthatósági vezetők pályázatait, vagy a cégen belül egy olyan kollégáét, aki önszorgalomból edukál, ötletel, és tesz a környezetért, a csapatért. Jelölhetők a cégen kívüli partnerek, ügyfelek, egykori tanárok, jelenlegi tanácsadók, vagy bárki, aki a jelölő szerint az elmúlt években valós munkával és tettekkel sokak számára mutatott példaképet a fenntarthatóság területén.
A jelentkezéseket ezen az oldalon várjuk 2026. augusztus 3-ig.
A névadó Green Cloud, a kategória támogató OTP, és a Portfolio Csoport közösen támogatott díjaira elsőként egy 3-6 pályázóból álló "shortlist” kerül felállításra, ezt követően a díjra leginkább érdemes 7 nyertest egy szakmai bizottság választja ki.
A DÍJAKAT EGY ÜNNEPÉLYES ÁTADÓ KERETÉBEN 2026. SZEPTEMBER 8-áN A SUSTAINABLE WORLD KONFERENCIÁN ADJUK ÁT.
A magas presztízsű szakmai elismerést jelentő díj mellett, a győzteseket a díjátadót követően bemutatjuk Portfolio.hu hasábjain, az általuk képviselt program vagy a vállalat fenntarthatósági tevékenységére kitérve.
A pályázat részletes leírása itt található, a jelentkezés minimum követelménye egy tömör, lényegre törő, maximum 2500 karakteres összefoglaló beküldése az űrlapon keresztül, valamint csatolható egy részletesebb leírás is word, pdf formátumban. Vállalaton belül több kategóriában is lehet indulni a különböző programok bemutatásával (jelentkezésenként különböző pályázati anyagok beadásával), valamint a korábbi években jelentkező vállalatok pályázatait is várjuk (kivéve ugyanazon kategória tavalyi nyertesét) az elmúlt egy év programjainak, eredményeinek részletezésével.
Címlapkép forrása: Portfolio
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