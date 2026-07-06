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Kitart a lendület az európai tőzsdéken, a magyar piac alulteljesítő
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Kitart a lendület az európai tőzsdéken, a magyar piac alulteljesítő

Portfolio
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A pénteki zárvatartást követően ma már az amerikai tőzsdék is kinyitnak, a legnagyobb kérdés pedig az lesz, hogy tovább folytatódik-e a technológiai cégek korrekciója.  Az ázsiai tőzsdéken felemás hangulat látszik ma reggel, ezt követően azonban Európában óvatos optimizmusban indult a kereskedés. 

Gazdasági események szempontjából ma főként az Egyesült Államokból érkező szolgáltatóipari adatokra lesz érdemes figyelni a délutáni órákban.
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Történelmi átalakítás előtt a Volkswagen, akár 100 ezer munkahely is megszűnhet

A Volkswagen történetének egyik legnagyobb átalakítására készül, hogy újra versenyképessé váljon a gyorsan változó autóiparban. A tervek szerint akár 100 ezer munkahely is megszűnhet, négy németországi gyár is bezárhat, miközben a vállalatnak az amerikai vámokkal, a kínai piac gyengélkedésével és az egyre erősebb versennyel is szembe kell néznie - számolt be a Bloomberg.

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Történelmi átalakítás előtt a Volkswagen, akár 100 ezer munkahely is megszűnhet
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Kisebb mozgások az európai tőzsdéken

A nyitást követően a vezető európai részvényindexek közül a CAC és a FTSE egyaránt 0,2-0,2 százalékos emelkedésben vannak, a DAX pedig stagnál.

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Eséssel nyitott a magyar tőzsde

A nyitást követően mind a 4 hazai nagypapír árfolyama mínuszban van.

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Eséssel nyitott a magyar tőzsde
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Kilőtt az easyJet

Az easyJet árfolyama 10,7 százalékos pluszban van hétfő reggel, miután a brit diszkont légitársaság a hétvégén elvi megállapodásra jutott az amerikai Castlelake befektetési társasággal egy 5,5 milliárd fontos felvásárlási ajánlatról.

A több mint 350 repülőgépet üzemeltető, 37 országban több mint 1200 útvonalon közlekedő easyJet vasárnap közölte, hogy

kész elfogadni a Castlelake megemelt, részvényenként 6,90 fontos ajánlatát.

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Megszólalt Elon Musk: ezért csúszik a jövő legfontosabb robotjának gyártása

Elon Musk cáfolta azokat a találgatásokat, amelyek szerint a Tesla a tervezettnél előrébb járna az Optimus V3 humanoid robot fejlesztésében. A vezérigazgató szerdán az X-en kifejtette, hogy a termelés kezdetben rendkívül lassú lesz, mivel a vállalat egy teljesen új gyártási rendszert épít fel, ez a folyamat ugyanis egyáltalán nem hasonlít a hagyományos autógyártásra.

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Megszólalt Elon Musk: ezért csúszik a jövő legfontosabb robotjának gyártása
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Gigantikus jövőalapból formálná át az országot Dél-Korea

Dél-Korea kormánya egy jövőalap létrehozását tervezi, amelyet a félvezetőipari fellendülésből származó adóbevétel-többletből finanszírozna. A forrásokat új növekedési területekre, a fiatalabb generációk támogatására, valamint a mélyülő társadalmi egyenlőtlenségek kezelésére fordítanák – közölte a kormány egyik vezető tisztségviselője vasárnap.

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Gigantikus jövőalapból formálná át az országot Dél-Korea
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Megbukott az Egyesült Államok történetének eddigi legnagyobb tervezett adatközpont-projektje

Végleg megbukott az Egyesült Államok történetének eddigi legnagyobb tervezett adatközpont-projektje, miután a Blackstone tulajdonában lévő QTS Realty Trust július 2-án visszavonta a virginiai legfelsőbb bírósághoz benyújtott fellebbezését, ezzel lezárva a Prince William Gateway beruházás körül három éve tartó jogi küzdelmet. A tervezett, mintegy 2100 hektáros virginiai kampusz 37 épületben, összesen 22 millió négyzetlábnyi területen adott volna otthont adatközpontoknak a Manassas Nemzeti Csatatér Park szomszédságában, a teljes kiépítése után mintegy 100 milliárd dollárra becsült projekt pedig a világ legnagyobb adatközpont-komplexumaként működött volna - közölte a Yahoo Finance.

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Megbukott az Egyesült Államok történetének eddigi legnagyobb tervezett adatközpont-projektje
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Meglepő adat jött Németországból

Májusban 1,9 százalékkal emelkedtek a német gyáripari megrendelések havi szinten, éves összevetésben pedig 6,2 százalékos bővülést mértek, ami a szektor fokozatos magára találását jelzi. A közel-keleti konfliktus meglepő módon részben még élénkítette is a német feldolgozóipart, mivel ázsiai versenytársakat érzékenyebben érintették a Hormuzi-szoros kereskedelmi útvonalainak fennakadásai.

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Meglepő adat jött Németországból
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Itt a jelzés: hatalmas rali készül ennél a részvénynél!

Van egy részvény, amellyel a piac meglehetősen mostohán bánt az utóbbi hónapokban, az elmúlt hetekben azonban valami érezhetően megváltozott: a grafikonon egyre több jel utal arra, hogy hamarosan nagy emelkedés kezdődhet, ugyanis egy olyan kitörés formálódik, amelyből hagyományosan a legnagyobb emelkedések szoktak indulni.

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Itt a jelzés: hatalmas rali készül ennél a részvénynél!
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Váratlan porszem került a gépezetbe az Nvidiánál, késik az új csodafegyver

Az Nvidia következő kiemelt terméke, a 2027-re tervezett Rubin Ultra chipeket befogadó, szerverszekrény-szintű Kyber architektúra több mint egy évet csúszik, és csak 2028-ban érkezhet meg – állítja a SemiAnalysis kutatócég. Ez a késés egy újabb elem a vállalat termék-ütemtervét érintő fennakadások sorában, ami egyre több kérdést vet fel a mesterségesintelligencia-piac piacvezetőjével kapcsolatban - számolt be a CNBC.

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Váratlan porszem került a gépezetbe az Nvidiánál, késik az új csodafegyver
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Az év egyik legnagyobb tőzsdei dobására készül a chipóriás az Egyesült Államokban

A dél-koreai SK Hynix félvezetőgyártó hétfőn indítja el amerikai tőzsdei bevezetését, amellyel mintegy 28 milliárd dolláros tőkét tervez bevonni a szabályozó hatóságokhoz benyújtott dokumentumok szerint. A vállalat a világ egyik legnagyobb részvénykibocsátásával igyekszik meglovagolni a mesterséges intelligencia piacán tapasztalható globális fellendülést.

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Az év egyik legnagyobb tőzsdei dobására készül a chipóriás az Egyesült Államokban
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Pluszos nyitás jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones, a S&P 500, és a Nasdaq is stagnált.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,3 százalékot esett, a Hang Seng 0,94 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,25 százalékos mínuszban áll.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,63 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,05 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,04 százalék pluszban nyithat.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones, a S&P 500, és a Nasdaq is 0,77 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma rögtön több fontos magyar adat érkezik: a Központi Statisztikai Hivatal közzéteszi a májusi kiskereskedelmi és ipari statisztikákat, a Magyar Nemzeti Bank pedig a befektetési alapok májusi mérlegét publikálja. Németországból az ipari rendelésállomány, az euróövezetből a kiskereskedelmi forgalom alakulását ismerhetjük meg. Az Egyesült Államokban a szolgáltatószektor teljesítményéről érkeznek beszerzésimenedzser-indexek, köztük a kiemelten figyelt ISM szolgáltatóipari mutató.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 38,5 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 8,9 százalékos eséssel a Hang Seng index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 49,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 23,6 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 21,8 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 52 900,07 0,0% 2,0% 4,4% 10,1% 18,0% 52,1%
S&P 500 7 483,24 0,0% 1,8% -0,9% 9,3% 19,2% 71,9%
Nasdaq 29 329,21 0,0% 0,7% -4,1% 16,2% 28,3% 99,1%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 69 744,07 1,5% 0,6% 2,0% 38,5% 75,3% 142,3%
Hang Seng 23 350,03 1,3% 3,0% -8,9% -8,9% -3,0% -17,5%
CSI 300 4 842,17 0,6% -0,5% -2,0% 4,6% 22,0% -4,7%
Európai részvényindexek              
DAX 25 779,31 0,8% 4,5% 4,0% 5,3% 7,7% 64,7%
CAC 8 508,07 0,4% 1,5% 4,4% 4,4% 9,7% 29,8%
FTSE 10 679,03 0,2% 1,6% 3,4% 7,5% 21,0% 49,9%
FTSE MIB 52 818,85 0,7% 3,0% 5,6% 17,5% 32,2% 108,9%
IBEX 19 852,4 0,9% 2,2% 9,2% 14,7% 40,0% 122,9%
Régiós részvényindexek              
BUX 143 072,3 0,9% 2,3% 6,2% 28,9% 43,2% 201,1%
ATX 6 565,92 1,1% 2,5% 7,7% 23,3% 48,2% 89,1%
PX 2 615,58 1,1% 2,1% 3,5% -2,6% 20,8% 127,0%
Magyar blue chipek              
OTP 46 920 0,4% 2,4% 14,2% 33,7% 67,6% 191,6%
Mol 3 910 2,9% 6,6% -1,9% 33,0% 29,5% 64,3%
Richter 12 190 0,7% -0,6% 1,6% 23,6% 19,3% 54,9%
Magyar Telekom 2 670 0,4% -0,3% -1,0% 49,0% 50,3% 529,7%
Nyersanyagok              
WTI 69,73 0,0% -0,8% -30,1% 21,8% 2,3% -7,5%
Brent 71,96 0,2% -0,1% -26,5% 18,3% 4,7% -5,7%
Arany 4 172,37 1,1% 2,3% -6,2% -3,5% 25,4% 133,9%
Devizák              
EURHUF 353,3 -0,1% -0,1% -0,5% -8,0% -11,5% 0,4%
USDHUF 308,7612 -0,1% -0,6% 1,0% -5,6% -9,1% 3,9%
GBPHUF 412,3799 -0,3% 0,5% 0,1% -6,4% -11,0% 0,6%
EURUSD 1,1443 0,0% 0,4% -1,5% -2,6% -2,6% -3,4%
USDJPY 161,0450 0,0% -0,4% 0,7% 2,7% 11,0% 44,7%
GBPUSD 1,3358 -0,1% 1,2% -0,6% -0,7% -2,1% -3,1%
Kriptovaluták              
Bitcoin 62 522,46 1,7% 4,2% -2,4% -29,5% -43,0% 84,9%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,48 0,0% 2,7% -0,1% 7,7% 3,3% 213,1%
10 éves német állampapírhozam 2,93 1,2% 2,9% -3,5% 2,4% 13,6% -1 147,1%
10 éves magyar állampapírhozam 5,09 0,2% -0,3% -6,3% -25,9% -27,8% 73,1%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: Silas Stein/picture alliance via Getty Images

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