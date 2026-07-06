Kitart a lendület az európai tőzsdéken, a magyar piac alulteljesítő

Az easyJet árfolyama 10,7 százalékos pluszban van hétfő reggel, miután a brit diszkont légitársaság a hétvégén elvi megállapodásra jutott az amerikai Castlelake befektetési társasággal egy 5,5 milliárd fontos felvásárlási ajánlatról.

A több mint 350 repülőgépet üzemeltető, 37 országban több mint 1200 útvonalon közlekedő easyJet vasárnap közölte, hogy

kész elfogadni a Castlelake megemelt, részvényenként 6,90 fontos ajánlatát.