Korrupciós hálózat Óbudán: Fidesz-MSZP-együttműködésről tett beismerő vallomást a volt alpolgármester

A cikk szerint a rendszer alapjait a 2014 és 2019 közötti önkormányzati ciklusban fektették le, amikor a kerületet a fideszes Bús Balázs vezette, míg Puskás Péter a gazdasági ügyekért felelős alpolgármesterként dolgozott. Czeglédy vallomása szerint Puskás azzal kereste meg őt, hogy a városüzemeltetési feladatok ellátásához olyan alvállalkozókra lenne szükségük, amelyek a megbízásokért cserébe visszaosztják a nyereségük egy részét. Czeglédy ekkor ajánlotta figyelmébe a saját, strómanokon keresztül irányított cégét, a KBT Kft.-t.
A rendszer kulcsszereplője a kerületi parkfenntartási közbeszerzéseket éveken át elnyerő Pannon Park Forest Kft. volt.
A cég tulajdonosa, Z. Zsolt a nyomozóknak elismerte, hogy Puskás Péter iránymutatásai alapján már eleve úgy alakították a többmilliárdos keretszerződések árazását, hogy abba beleférjen a politikusok által kért, évente mintegy 100-120 millió forintos kenőpénz.
A korrupciós modell két fő szálon futott. Egyrészt a Pannon Parknak a bevételei 8-10 százalékát kellett készpénzben visszajuttatnia. Másrészt a munkák 30 százalékát kötelezően tovább kellett adniuk a Czeglédy-féle KBT Kft.-nek. Z. Zsolt elmondása szerint ez utóbbi társaság érdemi munkaerővel nem rendelkezett, a feladatokat tényleges alvállalkozókkal végeztette el, így a szerepe csupán a túlszámlázásra és a készpénz kivételére korlátozódott. A KBT legalább 20 százalékos, mesterségesen magasan tartott haszonkulccsal dolgozott, az így keletkezett profitot pedig a stróman ügyvezető osztalékként felvette, majd készpénzben átadta Czeglédynek és Puskásnak.
A kenőpénzek elosztása szigorúan követte a helyi hatalmi viszonyokat.
A 2019 előtti fideszes vezetés idején a pénz 70 százaléka Puskás Péterékhez, míg 30 százaléka az MSZP-s Czeglédy Gergőhöz került. Amikor a 2019-es választásokon az ellenzéki Kiss László nyerte el a polgármesteri tisztséget, Czeglédy pedig alpolgármester lett, a felek egy hármas találkozón megállapodtak az arányok megfordításáról, így onnantól kezdve Czeglédy kapta a részesedés 70 százalékát. Czeglédy vallomásában azt állította, hogy ez a háttéralku valójában már 2006 óta létezett, és a kenőpénzért cserébe a mindenkori ellenzék szemet hunyt a városvezetés kényes ügyei felett. A kapott összegeket az elmondása szerint kampánycélokra fordították.
A botrány kirobbanása után a hatóságok letartóztatták Czeglédy Gergőt, Kiss László polgármestert és Puskás Pétert is. Czeglédy kilenc hónapnyi letartóztatás után, egy vádalku keretében tette meg feltáró vallomását, miközben hivatalosan is a saját nevére íratta az addig strómanok által vezetett KBT Kft.-t. Puskás Pétert júliusban szabadlábra helyezték – sajtóértesülések szerint miután ő is beismerő vallomást tett –, ezt követően pedig lemondott minden önkormányzati tisztségéről és frakcióvezetői posztjáról.
A korrupciós időszakok alatt hivatalban lévő polgármesterek mindent tagadnak.
Bús Balázs korábbi fideszes polgármester – aki egy másik ügy miatt jelenleg szintén letartóztatásban van – visszautasította, hogy tudomása lett volna a visszaosztásokról vagy a KBT Kft. szerepéről. Kiss László jelenlegi polgármester szintén határozottan cáfolta Czeglédy állításait, kijelentve, hogy a nyomozás megindulásáig soha nem is hallott az említett alvállalkozóról, és semmilyen formában nem vett részt a korrupciós hálózat működtetésében.
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