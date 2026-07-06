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Magyar járműadat-technológia robbant be Kínába

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Magyar fejlesztésű járműadat-technológiát integrál termékeibe a világ egyik vezető videótelematikai vállalata, a kínai Streamax.
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Az Inventure Automotive járműadat-konverziós technológiáját beépíti termékeibe a kínai Streamax, amely a videótelematikai és AI-alapú flottabiztonsági megoldások egyik nagy nemzetközi szereplője. A megállapodás fontos exportüzlet a magyar cégnek, amely árbevételének nagy részét már most is külföldön szerzi - közölte a magyar cég.

Az Inventure technológiája azt a problémát kezeli, hogy a különböző járműgyártók eltérően kódolják a CAN-buszon elérhető adatokat. A rendszer ezeket egységes, feldolgozható formátumra alakítja, így a telematikai szolgáltatók könnyebben férhetnek hozzá például sebesség-, üzemanyag-, fogyasztási vagy karbantartási adatokhoz. A vállalat adatbázisa több mint 3000 járműtípust támogat.

A cég stratégiája, hogy a hardverfejlesztés mellett egyre nagyobb arányban licencelhető szoftverekből és szellemi tulajdonból építsen üzletet. Ezt a gyorsan növekvő járműtelematikai piac is támogatja, amely a közleményben idézett előrejelzés szerint 2034-re közel 200 milliárd dollárosra bővülhet.

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