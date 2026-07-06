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Nagy leépítés kezdődött a Microsoftnál, fájdalmas hírek érkeztek az Xbox-rajongóknak
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Nagy leépítés kezdődött a Microsoftnál, fájdalmas hírek érkeztek az Xbox-rajongóknak

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A Microsoft jelentős leépítést hajt végre a játékrészlegén, így az összesen 4800 fős elbocsátási hullám több mint 30 százaléka az Xbox divíziót érinti, ráadásul a társaság négy fejlesztőstúdiótól is megválik. Ezt a lépést a piacon az Xbox "újraindításaként" értékelik - számolt be a The Verge.

Asa Sarma, az Xbox vezérigazgatója egy belső körlevélben közölte, hogy a mostani leépítés mintegy 1600 Xbox-alkalmazottat érint, ám a folyamat ezzel még nem ér véget. A tervek szerint a Microsoft a 2027 júliusában záruló

pénzügyi év végéig összesen körülbelül 20 százalékkal csökkenti az Xbox részleg létszámát.

A négy érintett stúdió közül a Double Fine és a Compulsion Games visszakerül az alapítóihoz, így Tim Schafer és Guillaume Provost ismét önálló, független fejlesztőként vezetheti tovább saját cégét. Emellett a Microsoft eladja a Hellblade-et fejlesztő Ninja Theoryt és a State of Decay mögött álló Undead Labst is. A megállapodások ugyanakkor biztosítják, hogy a Senua és a State of Decay 3 megjelenhessen.

A vállalat egy további stúdió eladását vagy bezárását is mérlegeli. Az Arkane Studios jelenleg a Blade című játékon dolgozik az Xbox irányítása alatt, ám a projekt késésben van, és túllépte a költségvetési keretet. Franciaországban az Arkane vezetése megkezdi a jogszabályok által előírt egyeztetést az üzemi tanáccsal a lehetséges stratégiai irányokról, ami akár hónapokig is eltarthat.

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A leépítések a többi Xbox-stúdiót sem kerülik el, különösen a Bethesdánál várhatók jelentős elbocsátások. A stúdiók átszervezése nyomán a Minecraftot fejlesztő Mojang és a Candy Crush mögött álló King is közvetlenül Sarmának jelent majd. A vezérigazgató ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a korábban bejelentett saját fejlesztésű játékok és projektek közül egyet sem törölnek a megszorítások miatt.

A mostani intézkedésekkel a Microsoft láthatóan

visszacsinálja az Xbox korábbi vezetője, Phil Spencer kisebb stúdiófelvásárlásait,

amelyekkel a Game Pass szolgáltatás versenyképességét igyekezett erősíteni. A redmondi óriás most inkább a nagyobb franchise-okra összpontosít. Sarma szerint nem lehet és nem is érdemes minden jó független stúdiót tulajdonban tartani, mivel a cég egy átlagos évben minden befektetett dollárból 64 centet veszített ezeken a vállalkozásokon.

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