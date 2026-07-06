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Nagy lépés az O3 Partnersnek: 45 millió eurós uniós forrást kapott a Catalyst alapja
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Nagy lépés az O3 Partnersnek: 45 millió eurós uniós forrást kapott a Catalyst alapja

Portfolio
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Jelentős forráshoz jutott a romániai technológiai startupokra fókuszáló Catalyst NXT Ventures Fund III: az Európai Beruházási Alap (EIF) 45 millió eurós befektetési kötelezettségvállalást tett az alap számára a román Helyreállítási Tőkealap (REF) program keretében – olvasható az O3 Partner közleményében, ami hozzáteszi, hogy ez a legnagyobb összegű kötelezettségvállalás a programban kiválasztott 20 alap közül.

A REF program összesen 380 millió eurót osztott szét kockázatitőke-alapok között. Ezek az alapok várhatóan több mint 3 milliárd eurós vagyont kezelnek majd, és a román Beruházási és Európai Projektek Minisztériuma szerint mintegy 600 millió eurót fektethetnek román vállalatokba.

A Catalyst NXT Ventures Fund III célmérete elérheti a 100 millió eurót, a tőkebevonás pedig az EIF forrása mellett további intézményi és magánbefektetők bevonásával folytatódik. Az alap korai fázisú, nemzetközi növekedési potenciállal rendelkező technológiai vállalkozások finanszírozására összpontosít.

A Catalyst kisebbségi tulajdonosa az O3 Partners, amely közlése szerint a jövőben a régió más országaiban is hasonló alapkezelői és tőkebevonási projektekben kíván részt venni.

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