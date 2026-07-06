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Nyaralás: sokan még mindig nem kötnek biztosítást
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Nyaralás: sokan még mindig nem kötnek biztosítást

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Bár a magyarok egyre többet költenek nyaralásra, egy friss felmérés szerint az utazók csaknem fele még mindig utasbiztosítás nélkül indul útnak. Annak ellenére, hogy egy váratlan külföldi megbetegedés vagy baleset akár több millió forintos kiadást is jelenthet, sokan továbbra is feleslegesnek vagy túl drágának tartják ezt a fajta védelmet - hívta fel a figyelmet az MBH Bank és a CIG Pannónia.

A háztartások számára egyre jelentősebb kiadást jelent az utazás, hiszen idén a magyarok átlagosan 545 ezer forintot szánnak nyaralásra, a külföldi utak esetében pedig ez az összeg a 719 ezer forintot is meghaladja. Ennek ellenére a lakosság mintegy fele nem rendelkezik bankszámlához vagy bankkártyához kapcsolódó utasbiztosítással, és

mindössze 30 százalékuk köt külön szerződést minden egyes utazás előtt.

Bár a megkérdezettek 61 százaléka számolt be arról, hogy az út során hajlamos a tervezettnél többet költeni – jellemzően étkezésre és programokra –, a váratlan helyzetekre már jóval kevesebben készülnek fel anyagilag.

Bár az utazók többségét még nem érte komolyabb probléma az útja során, a járatkésések, a betegségek, a balesetek és a poggyászvesztések gyakori kellemetlenségnek számítanak. A biztosítói adatok szerint egy utazási szezonban az átlagos kárkifizetés 300 ezer forint körül mozog, de egy súlyosabb baleset vagy sürgősségi egészségügyi ellátás költsége ennek a többszörösét is elérheti. Számos országban előfordul, hogy a költségek azonnali, készpénzes kiegyenlítése vagy a biztosítói fizetési garancia hiányában meg sem kezdik az orvosi ellátást. A tavalyi nyári szezon legmagasabb kárkifizetése elérte a 9,5 millió forintot. A legtöbb káresemény az augusztusi főszezonban történik, a bejelentések jelentős része pedig csak az utazást követően érkezik meg a biztosítókhoz.

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Azok, akik biztosítás nélkül kelnek útra, leggyakrabban feleslegesnek tartják ezt a szolgáltatást, úgy vélik, hogy már rendelkeznek valamilyen fedezettel, vagy egyszerűen túl drágának találják a kínált konstrukciókat. A szakmai tapasztalatok szerint azonban egy-egy útra vetítve a biztosítás napi díja eltörpül a nyaralás összköltsége mellett, miközben egy váratlan orvosi beavatkozás súlyos anyagi terhet róhat a családokra.

A piacon mindeközben egyértelmű az eltolódás a digitális megoldások felé, hiszen

az utasbiztosítást kötők közel 90 százaléka ma már online,

a szolgáltatók weboldalán vagy mobilalkalmazásán keresztül intézi a szerződéskötést. Az ügyfelek láthatóan a gyors lehetőségeket részesítik előnyben, amelyeket sok esetben az indulás előtti utolsó pillanatban, vagy akár már a határátlépést követően vesznek igénybe.

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