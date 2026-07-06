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Ősszel indul a budai fonódó villamos második ütemének a kiépítése
Üzlet

Ősszel indul a budai fonódó villamos második ütemének a kiépítése

MTI
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Ősszel megkezdődhet a budai fonódó villamoshálózat második ütemének megvalósítása 32 milliárd forintos uniós támogatással - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az MTI-vel hétfőn.

Azt írták, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM) aláírta a támogatási szerződést, amely biztosítja a kivitelezéshez szükséges európai uniós forrást. A BKK a fejlesztésben a minisztérium konzorciumi partnereként vesz részt, szakmai közreműködésével támogatva a megvalósítást.

A fejlesztés révén új villamoskapcsolat jön létre

a Szent Gellért tértől a Műegyetem rakparton át a Kopaszi-gát térségéig a Budafoki út és a Dombóvári út térsége között,

javítva a dél-budai városrészek, az egyetemi negyed és a folyamatosan fejlődő Duna-parti területek kötöttpályás közlekedési kapcsolatát.

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Megépítenek egy 2,8 kilométer hosszú, kétvágányú villamosvonalat, 7 pár új, akadálymentes villamosmegállót, közvetlen kötöttpályás kapcsolatot a Kopaszi-gát, a BudaPart városnegyed, az Infopark, valamint az egyetemi kampuszok térsége felé, részben füvesített burkolatú villamospályát, és a Duna-part mentén új rakparti sétányt, kerékpáros infrastruktúrát alakítanak ki, a villamosvonal mentén fákat, cserjéket telepítenek, továbbá kapcsolat teremtenek az 1-es villamoshoz és a Nádorkert térségében létesülő új vasúti megállóhoz - ismertették.

A támogatási szerződés hatálybalépése után az előkészítő munkák 2026 őszén elkezdődhetnek, a kivitelezés tervezett befejezése 2029 vége.

A beruházás a Budai fonódó villamos II. ütem című projekt keretében valósul meg az Európai Unió támogatásával és a magyar állam társfinanszírozásával.

A vissza nem térítendő támogatás összege 32,32 milliárd forint.

A fejlesztés megalapozza a dél-budai villamoshálózat további bővítését. A BKK előkészíti a Budafoki úton a villamoshálózat fejlesztését saját projektje keretében, ez a Dombóvári út térségétől a Savoya Park felé teremthet új kötöttpályás kapcsolatot - áll a közleményben.

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