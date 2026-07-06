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Rendkívüli fogás a Balatonnál: veszélyes ragadozó akadt fent a hálón
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Rendkívüli fogás a Balatonnál: veszélyes ragadozó akadt fent a hálón

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Újabb aligátorteknőst találtak a Balatonnál, ezúttal a tó északi partján. A Magyarországon nem őshonos, rendkívül erős harapásra képes állat komoly veszélyt jelent, ezért senkinek sem szabad puszta kézzel megfognia, ha találkozik vele - jelentette az Időkép.

A balatonföldvári Teknős Park beszámolója szerint szinte minden nyárra jut legalább egy-egy hasonló befogás a tó környékén. Ez a tendencia sajnos arra utal, hogy

továbbra is rendszeresen kerülnek ki ezek a veszélyes hüllők a hazai természetbe.

Bár a jelenség aggasztó, a szakemberek szerint jó hír, hogy a sikeres akciónak köszönhetően ismét eggyel kevesebb invazív példány maradt szabadon. Nem ez volt az egyetlen eset ebben az évben,

legutóbb ugyanis 2024 júliusában, Balatonőszöd és Balatonszárszó között

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akadt egy horgász csalihálójába egy aligátorteknős.

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