Rendkívüli fogás a Balatonnál: veszélyes ragadozó akadt fent a hálón

A balatonföldvári Teknős Park beszámolója szerint szinte minden nyárra jut legalább egy-egy hasonló befogás a tó környékén. Ez a tendencia sajnos arra utal, hogy

továbbra is rendszeresen kerülnek ki ezek a veszélyes hüllők a hazai természetbe.

Bár a jelenség aggasztó, a szakemberek szerint jó hír, hogy a sikeres akciónak köszönhetően ismét eggyel kevesebb invazív példány maradt szabadon. Nem ez volt az egyetlen eset ebben az évben,

legutóbb ugyanis 2024 júliusában, Balatonőszöd és Balatonszárszó között

akadt egy horgász csalihálójába egy aligátorteknős.

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