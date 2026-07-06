Semcorp-botrány: nyomozást indított a rendőrség

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatóságán zajló eljárás részleteit a hatóság egyelőre nem hozta nyilvánosságra.
A nyomozást megalapozó feljelentést Papp László, Debrecen fideszes polgármestere tette meg,
miután a Greenpeace Magyarország és a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület vizsgálatai ipari eredetű szennyező anyagokat mutattak ki a gyár melletti vízfolyásban.
A civil szervezetek gyanúját a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal vizsgálata is alátámasztotta. A hatóság megállapította, hogy a kínai vállalat egy illegálisan kialakított vízelvezetőnél a megengedett határérték tizenháromezerszeresét elérő alumíniumszennyezést idézett elő a talajvízben. A kormányhivatal a megdöbbentő eredmények láttán először felfüggesztette a cég tevékenységét, majd július 3-án egy előre be nem jelentett ellenőrzést követően a teljes működést megtiltotta.
A váratlan helyszíni ellenőrzés során ugyanis kiderült, hogy az üzemben manipulálták a szennyezettségi szintet mérő aceton- és oxigénkoncentráció-szenzorokat. Emellett a beépített tűzoltó berendezés szivattyúja működésképtelen volt, és a habbal oltó rendszer vízellátása sem volt megfelelően biztosítva. Mivel ezek a hiányosságok közvetlenül veszélyeztették az élet- és vagyonbiztonságot, a hatóság a gyártástól kezdve az üzemeltetésen át a takarításig minden folyamatot leállíttatott a telephelyen, és hárommillió forintos tűzvédelmi bírságot szabott ki.
A gyár körül kialakult botrány komoly politikai feszültséget is szült. Papp László kijelentette, hogy a Semcorp tevékenysége nemkívánatos Debrecenben. Erre reagálva Gajdos László miniszter megjegyezte, hogy az akkumulátor-szeparátorfólia-gyár ellen forduló polgármestertől még egy őszinte bocsánatkérésre sem telt. Az ügy következményeként Magyar Péter lemondásra szólította fel a városvezetőt, Papp László azonban jelezte, hogy nem távozik a posztjáról.
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