BRA
Brazília 1 2 Norvégia
NOR
 Vége
Nyolcaddöntö
MEX
Mexikó 2 3 Anglia
ENG
 Vége
Nyolcaddöntö
POR
Portugália Spanyolország
ESP
 Ma 21:00
Nyolcaddöntö
USA
Egyesült Államok Belgium
BEL
 Kedd 02:00
Nyolcaddöntö
  • Megjelenítés
Semcorp-botrány: nyomozást indított a rendőrség
Üzlet

Semcorp-botrány: nyomozást indított a rendőrség

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Környezetkárosítás gyanúja miatt nyomozást indított a rendőrség a debreceni Semcorp kínai szeparátorfólia-gyár ügyében. A büntetőeljárás azt követően vette kezdetét, hogy a kormányhivatal súlyos környezet- és tűzvédelmi szabálytalanságok – köztük a mérőszenzorok manipulálása és a rendkívül súlyos talajvízszennyezés – miatt azonnali hatállyal betiltotta a vállalat minden tevékenységét - írja a 24.hu.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatóságán zajló eljárás részleteit a hatóság egyelőre nem hozta nyilvánosságra.

A nyomozást megalapozó feljelentést Papp László, Debrecen fideszes polgármestere tette meg,

miután a Greenpeace Magyarország és a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület vizsgálatai ipari eredetű szennyező anyagokat mutattak ki a gyár melletti vízfolyásban.

A civil szervezetek gyanúját a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal vizsgálata is alátámasztotta. A hatóság megállapította, hogy a kínai vállalat egy illegálisan kialakított vízelvezetőnél a megengedett határérték tizenháromezerszeresét elérő alumíniumszennyezést idézett elő a talajvízben. A kormányhivatal a megdöbbentő eredmények láttán először felfüggesztette a cég tevékenységét, majd július 3-án egy előre be nem jelentett ellenőrzést követően a teljes működést megtiltotta.

Még több Üzlet

Megszólalt a szerb miniszter a NIS-ről: az amerikai engedélyhosszabbítás új esélyt adhat a tárgyalások lezárására

Ősszel indul a budai fonódó villamos második ütemének a kiépítése

Nagy leépítés kezdődött a Microsoftnál, fájdalmas hírek érkeztek az Xbox-rajongóknak

A váratlan helyszíni ellenőrzés során ugyanis kiderült, hogy az üzemben manipulálták a szennyezettségi szintet mérő aceton- és oxigénkoncentráció-szenzorokat. Emellett a beépített tűzoltó berendezés szivattyúja működésképtelen volt, és a habbal oltó rendszer vízellátása sem volt megfelelően biztosítva. Mivel ezek a hiányosságok közvetlenül veszélyeztették az élet- és vagyonbiztonságot, a hatóság a gyártástól kezdve az üzemeltetésen át a takarításig minden folyamatot leállíttatott a telephelyen, és hárommillió forintos tűzvédelmi bírságot szabott ki.

A gyár körül kialakult botrány komoly politikai feszültséget is szült. Papp László kijelentette, hogy a Semcorp tevékenysége nemkívánatos Debrecenben. Erre reagálva Gajdos László miniszter megjegyezte, hogy az akkumulátor-szeparátorfólia-gyár ellen forduló polgármestertől még egy őszinte bocsánatkérésre sem telt. Az ügy következményeként Magyar Péter lemondásra szólította fel a városvezetőt, Papp László azonban jelezte, hogy nem távozik a posztjáról.

Kapcsolódó cikkünk

A vízhiányos napok margójára: Gajdos László a vízgazdálkodásról és a Velencei-tó helyreállításáról is beszélt

Betelt a pohár a kormánynál: rendkívül szigorú szabályok és egy új főhatóság jön az akkumulátorgyárak miatt

Tisza-kormány: megjöttek a részletek az iskolakezdési támogatásról, új vezető a közmédia élén

Jönnek a részletek a 100 ezres iskolatámogatásról és a debreceni akkugyárról

Már a Tisza-kormány minisztere is kikelt a Semcorp-botrány miatt

Rendkívüli bejelentésekre készülhet a kormány délután

Hol tart most a debreceni Semcorp-botrány?

Megszólalt a debreceni akkumulátorbotrány főszereplője, ahol a tizenháromezerszeres határérték-túllépést mérték

Azonnali lemondásra szólították fel Debrecen polgármesterét az akkumulátorgyárak miatt

Végleg bezárathatják a renitens kínai akkugyárat – Elfogyott Debrecen türelme

Tizenháromezerszeres határérték-túllépést mértek: azonnali hatállyal leállítottak egy környezetszennyező üzemet Magyarországon

Azonnal leállíttatta a kormányhivatal a kínai akkugyárat Debrecenben

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Amdocs Limited - elemzés

A júliusi Top 10 negyedik helyezettje. A chartja jó, akár már most is lehetne venni belőle, ezért egy gyors elemzést csinálok róla.CégismertetőAz Amdocs (NASDAQ: DOX) egy 1982-ben alapított mul

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Gyógyíthatatlan betegséget diagnosztizáltak az emberi élettartam meghosszabbításán dolgozó milliárdosnál
Lépett az MNB, rögtön mindenki újragondolta a számait – Ezt mindannyian a zsebünkön érezzük meg
Kivágta a biztosítékot a kerékpárosok klubjánál az új Mol Bubi árszabása
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility