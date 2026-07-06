BRA
Brazília 1 2 Norvégia
NOR
 Vége
Nyolcaddöntö
MEX
Mexikó 2 3 Anglia
ENG
 Vége
Nyolcaddöntö
POR
Portugália Spanyolország
ESP
 Ma 21:00
Nyolcaddöntö
USA
Egyesült Államok Belgium
BEL
 Kedd 02:00
Nyolcaddöntö
  • Megjelenítés
Továbbra is mínuszban a magyar tőzsde
Üzlet

Továbbra is mínuszban a magyar tőzsde

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A kereskedési idő felénél továbbra is mérsékelt esés figyelhető meg a BUX index, valamint a blue chipek esetében.

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,4 százalékos mínuszban áll. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Rossz a hangulat a magyar részvénypiacon, 2 hazai blue chip árfolyama esik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A hazai midcapeknél vegyes a kép, a közepes méretű vállalatok részvényei közül 6 árfolyama emelkedik, 6 pedig esik. A legnagyobb mértékben a Rába árfolyama emelkedik, 10,6 százalékkal került feljebb, az Waberer's papírja viszont ma a leggyengébb, 2,2 százalékkal került lejjebb a részvényeinek az árfolyama.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 2,44 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Richter, a 4iG és a Magyar Telekom részvénye is.

Még több Üzlet

Kitart a lendület az európai tőzsdéken, a magyar piac alulteljesítő

160 ezer magyar és külföldi előadónak utalnak a napokban jogdíjat

Gyógyíthatatlan betegséget diagnosztizáltak az emberi élettartam meghosszabbításán dolgozó milliárdosnál

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Kapcsolódó cikkünk

Jóváhagyta az osztalékot a Zwack közgyűlése

Júniusban végre beindult a pörgés: hirtelen megugrott a lakásvásárlási kedv

Bemondták az elemzők, mennyit érhetnek valójában a magyar részvények

Címlapkép forrása: Mike Powell

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Lépett az MNB, rögtön mindenki újragondolta a számait – Ezt mindannyian a zsebünkön érezzük meg
Gyógyíthatatlan betegséget diagnosztizáltak az emberi élettartam meghosszabbításán dolgozó milliárdosnál
Kivágta a biztosítékot a kerékpárosok klubjánál az új Mol Bubi árszabása
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility