Továbbra is mínuszban a magyar tőzsde

A kereskedési idő felénél továbbra is mérsékelt esés figyelhető meg a BUX index, valamint a blue chipek esetében.

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,4 százalékos mínuszban áll. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

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Rossz a hangulat a magyar részvénypiacon, 2 hazai blue chip árfolyama esik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A hazai midcapeknél vegyes a kép, a közepes méretű vállalatok részvényei közül 6 árfolyama emelkedik, 6 pedig esik. A legnagyobb mértékben a Rába árfolyama emelkedik, 10,6 százalékkal került feljebb, az Waberer's papírja viszont ma a leggyengébb, 2,2 százalékkal került lejjebb a részvényeinek az árfolyama.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 2,44 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Richter, a 4iG és a Magyar Telekom részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

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