Új vezérigazgatója lesz a KPMG Magyarországnak

2026. október 1-jétől Rakó Ágnes veszi át a KPMG Magyarország vezérigazgatói posztját. A vállalat jelenlegi vezetője, Rózsai Rezső a közép- és kelet-európai régió könyvvizsgálati területének vezetőjeként folytatja pályafutását, így távozik a hazai cég éléről - közölte a társaság.

Az új vezérigazgató

1999-ben csatlakozott a vállalathoz.

Karrierjét a könyvvizsgálat, majd a tanácsadás területén építette, utóbbinak 2024 óta volt a társvezetője. Az elmúlt évtizedekben több szakterület fejlesztéséért és irányításáért felelt, így a pénzügyi kockázatkezelésért, a számviteli tanácsadásért, a belső ellenőrzésért, valamint a fenntarthatósági és a mesterségesintelligencia-alapú szolgáltatások kialakításáért. Szakmai tevékenysége mellett aktívan részt vett a cég sokszínűségi és társadalmi felelősségvállalási programjainak irányításában, 2025-ben pedig elnyerte a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) "Vezető nő" elismerését.

Elődje, Rózsai Rezső 1997-ben pályakezdőként érkezett a hazai KPMG-hez.

2014-től vezette a könyvvizsgálati részleget, a vezérigazgatói tisztséget pedig 2019-ben vette át. Októberi regionális kinevezése mellett aktív marad a hazai üzleti életben mint a Joint Venture Szövetség és a Hungarian Business Leaders Forum elnökségi tagja, utóbbi szervezetben mentori feladatokat is ellát. Vezetése alatt a vállalat több, az üzleti kultúrát és etikát támogató kezdeményezést indított el, társadalmi szerepvállalását pedig 2026 tavaszán a Budapest Business Journal szakmai díjával is elismerték.

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