A Google már a Nap energiájára is rátenné a kezét: több száz millió eurót kapott egy német energiaprojekt

A Google és a brit milliárdos Alex Gerko XTX Markets nevű kereskedőcége is beszállt a német Proxima Fusion 400 millió eurós tőkebevonásába, amely 2,4 milliárd euróra értékelte a vállalatot. A mesterséges intelligencia rohamosan növekvő energiaigénye miatt a technológiai óriások egyre nagyobb tétekkel fogadnak a nukleáris fúzióra, miközben egyelőre egyetlen magánvállalat sem bizonyította, hogy a technológia kereskedelmi léptékben is működőképes lehet.

A Financial Times beszámolója szerint a finanszírozási kört az XTX Markets vezette, amely az ügyletet ismerő források szerint a teljes, 400 millió eurós összeg negyedét biztosította. A befektetők között megjelent a brit East X Ventures, a német RWE, valamint stratégiai befektetőként a Google is.

Ez utóbbi különösen fontos mérföldkő:

A GOOGLE MOST ELŐSZÖR FEKTETETT BE EURÓPAI FÚZIÓS VÁLLALATBA.

A technológiai óriás ugyanakkor már korábban is tett nagy téteket a nukleáris energia jövőjére. A vállalat befektetett az amerikai Commonwealth Fusion Systemsbe és a TAE Technologiesba, emellett hosszú távú áramvásárlási szerződést kötött a Commonwealth Fusion Systemsszel.

A Google nemcsak a fúzióra fogad. A vállalat korábban abban is megállapodott, hogy 2035-ig összesen 500 megawatt villamos energiát vásárol a Kairos Power által épített és üzemeltetett kis moduláris atomreaktorokból (SMR).

A Proxima Fusion 2023-ban vált ki a Max Planck Plazmafizikai Intézetből. A vállalat a 2030-as évek elejére egy 2 milliárd eurós demonstrációs létesítményt építene Németországban, amellyel azt akarja bizonyítani, hogy technológiája alkalmas kereskedelmi célú energiatermelésre.

Ehhez a cég 1,2 milliárd euró szövetségi támogatást kér a német kormánytól, miközben Bajorország már 400 millió eurót ígért a projekthez.

A demonstrációs létesítményt egy kereskedelmi erőmű követné, amelyet a tervek szerint a 2030-as évek végén kapcsolnának a villamosenergia-hálózatra.

A projektben az RWE is részt vesz stratégiai befektetőként. A német energiavállalat korábban már megállapodott arról, hogy egy volt atomerőművének területét biztosítja a Proxima jövőbeli kereskedelmi fúziós létesítményéhez.

A Google már „mindent” keres, ami energiát termelhet. Francesco Sciortino, a Proxima Fusion vezérigazgatója szerint a Google gyakorlatilag minden lehetséges technológiát vizsgál annak érdekében, hogy minél több energiát biztosítson adatközpontjai számára. A cégvezető szerint a Google a Proxima későbbi kereskedelmi erőművéből származó villamos energia megvásárlása iránt is érdeklődik. A német vállalat több más potenciális vevővel is tárgyal.

A technológiai vállalatok egyre intenzívebb energiabeszerzési versenyének hátterében az AI-adatközpontok rohamosan növekvő villamosenergia-igénye áll. A hálózati csatlakozásokra a világ több pontján már éveket kell várni, ezért a legnagyobb technológiai cégek saját hosszú távú energiaforrásokat próbálnak lekötni.

A fúziós energia ugyanakkor továbbra is rendkívül kockázatos fogadás. Egyelőre egyetlen magánvállalat sem bizonyította, hogy a folyamat kereskedelmi körülmények között több energiát képes termelni, mint amennyit a fúziós reakció fenntartása igényel.

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