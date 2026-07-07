A kiberbiztonságról és a mesterséges intelligenciáról fogadott el cselekvési tervet az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság új cselekvési tervet fogadott el a kiberbiztonságról és a mesterséges intelligenciáról.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Az Európai Bizottság új cselekvési tervet fogadott el a kiberbiztonságról és a mesterséges intelligenciáról, figyelembe véve a legújabb AI-modellek példátlan kiberbiztonsági képességeit - jelentette be Henna Virkkunen a brüsszeli testület technológiai szuverenitásért, biztonságért és demokráciáért felelős ügyvezető alelnöke kedden Strasbourgban.

Az uniós parlament plenáris ülésén Virkkunen felhívta a figyelmet: ezek a modellek nemcsak védekezési, hanem támadó célokra is felhasználhatók a kibertérben, tehát új képességeik stratégiai fordulatot jelentenek az unió biztonsága szempontjából.

További részletek hamarosan.

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