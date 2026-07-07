A koreai események után az amerikai tőzsdéken is adják a tech részvényeket

A Samsung hajnali jelentését követően ismét nőtt a pesszimizmus a technológiai szektorban, ennek hatására a tech-papírok vezetésével esés bontakozik ki az Egyesült Államokban.

A Dow ugyan 0,3 százalékos pluszban van, de az đ&P 500 0,2, a Nasdaq pedig 0,8 százalékos mínuszban nyitott.