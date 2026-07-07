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FONTOS Itt van Amerika újabb csapása Iránnal szemben, ezért ütötték meg a forintot is
A koreai események után az amerikai tőzsdéken is adták a tech részvényeket
Üzlet

A koreai események után az amerikai tőzsdéken is adták a tech részvényeket

Portfolio
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A tegnapi napot ugyan még pluszban zárták az amerikai tőzsdék, reggelre azonban máris nagyobb esés bontakozott ki az ázsiai tőzsdéken, a dél-koreai Kospi-index ráadásul közel 5 százalékot veszített értékéből a Samsung jelentését követően. Ez azt vetítte előre, hogy fokozódhat a nyomás a technológiai részvényeken (különösen a chipgyártókon) a világ többi pontján is, és valóban ezt látjuk az USA piacain. Európában kisebb emelkedést láthattunk, a magyar tőzsde azonban alulteljesített.
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Nem lett szebb a vége sem

Az Irán elleni újabb amerikai szankciós csapás érzékenyen érintette a devizákat, a tőzsdei helyzeten viszont már sokat nem tudott rontani:

A DOW 0,25%-OS, AZ S&P 500 0,45%-OS, A NASDAQ 1,16%-OS MÍNUSZBAN JÁRT, A NAP VESZTESEI EGYÉRTELMŰEN A TECHNOLÓGIAI PAPÍROK VOLTAK.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

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Itt van Amerika újabb csapása Iránnal szemben, ezért ütötték meg a forintot is

Az Egyesült Államok kedden visszavonta azt az általános engedélyt, amely lehetővé tette az iráni olaj értékesítését, miután a Hormuzi-szorosban több tankhajót is támadás ért. Egy amerikai tisztségviselő szerint Irán lépései "teljességgel elfogadhatatlanok" és következményekkel járnak. A bejelentést követően a kőolaj árfolyama több mint 5 százalékkal emelkedett, és a dollár is érdemben erősödött.

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Itt van Amerika újabb csapása Iránnal szemben, ezért ütötték meg a forintot is
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Mélyült a lejtmenet

A technológiai, különösen a chipgyártói részvényeknél tovább romlott a hangulat a kereskedés utolsó órájába lépve. A Dow tartja magát -0,3% környékén, az S&P 500 viszont már -0,5%-ban, a Nasdaq pedig -1,1%-ban van.

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Továbbra is adják a tech részvényeket

A Dow és az S&P 500 0,3%-ot, a Nasdaq 0,7%-ot megközelítő csökkenést mutat a keddi kereskedésben. Összességében mínuszos, de egyébként rendkívül vegyes a kép a tehnológiai részvényeknél:

a Micron és az AMD 5,3%-os, a Qualcomm 1,9%-os mínuszban van,

de például a Nvidia 0,95%-os, a Microsoft 1,7%-os emelkedést mutat.

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Mínuszok Amerikában

Mérsékelt hangulatromlás van az amerikai tőzsdéken. Elsősorban a technológiai szektor teljesít ma gyengén. Ez is jól látszik abból, hogy miközben a Dow Jones index 0,2, az S&P 500 már 0,7, a Nasdaq viszont 2 százalék mínuszban áll. Esik ma az Apple, az Nvidia és a Tesla árfolyama is, és ütik újra a szoftvergyártó cégek részvényeit.

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Nyomás alatt a memóriás cégek

A Micron árfolyama 7, a Sandisk jegyzése 9,4, a Western Digital árfolyama pedig 8,5 százalékos esésben van a keddi kereskedésben.

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Fontos ellenállást ostromol a Waberer's

A Waberer's részvényei 1,3 százalékos emelkedést követően tovább ostromolják azt az 5000-5200 forintos ellenállási zónát, melyre nemrég előfizetőink figyelmét is felhívtuk.

A részvényben rejlő befektetési lehetőségekkel és kereskedési irányokkal az alábbi cikkünkben foglalkoztunk részletesen:

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Most indulhat a következő felfelé kör ebben az olcsó magyar részvényben!

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Tőkebevonást jelentett be a Rivian, azonnal ütni kezdték a befektetők

Több mint 13 százalékot estek a Rivian részvényei kedden, miután az elektromosautó-gyártó bejelentette, hogy 75 millió darab A sorozatú törzsrészvény nyilvános kibocsátását tervezi - írja a CNBC.

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Tőkebevonást jelentett be a Rivian, azonnal ütni kezdték a befektetők
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A Nasdaq vezetésével többnyire esik Amerika

A Samsung hajnali jelentését követően ismét nőtt a pesszimizmus a technológiai szektorban, ennek hatására a tech-papírok vezetésével esés bontakozik ki az Egyesült Államokban.

A Dow ugyan 0,3 százalékos pluszban van, de az đ&P 500 0,2, a Nasdaq pedig 0,8 százalékos mínuszban nyitott.

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Több mint húsz éve nem látott feszültség az amerikai tőzsdén, hatalmas mozgásokra készülnek a befektetők

A befektetők egy része úgy véli, hogy a Nasdaq 100 index pozicionáltsága túlfeszítetté vált, és a márciusi mélypontról elindult 30 százalékos emelkedés komoly kockázatokat hordoz magában - írja a Bloomberg.

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Több mint húsz éve nem látott feszültség az amerikai tőzsdén, hatalmas mozgásokra készülnek a befektetők
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Egyesíthetik Musk gigacégeit - De kinek áll ez érdekében?

Megvan még az a 2019-es sztori, amikor Mészáros Lőrinc két tőzsdei cége, az Opus és a Konzum egyesült? Most valami nagyon hasonló készül néhány nagyságrenddel feljebb, a világ legnagyobb vállalatait egyesíthetik, Elon Musk két cége, a SpaceX és a Tesla olvadhat össze, amivel egy gigantikus tőzsdei vállalat jöhetne létre, ami egyszerre van jelen az autóiparban, a távközlésben, az űriparban, a mesterséges intelligenciában és a robotikában. Nagy kérdés, hogy megvalósulhat-e egyáltalán az egyesülés, de az is, hogy értéket teremtene-e a részvényeseknek, vagy csak Elon Musk érdekeit szolgálná.

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Egyesíthetik Musk gigacégeit - De kinek áll ez érdekében?
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Osztalékot fizet a Zwack, eddig csaphatsz le rá!

A Zwack Unicum Nyrt. közzétette a 2025–2026-os üzleti év után járó osztalék kifizetésének részleteit. A társaság részvényenként bruttó 1 550 forint osztalékot fizet, az osztalékszelvény-vágás szempontjából pedig július 20. az utolsó kereskedési nap.  

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Osztalékot fizet a Zwack, eddig csaphatsz le rá!
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Így áll a magyar tőzsde féltávnál

Féltávnál a BUX index 0,8 százalékos mínuszban van, amivel alulteljesítőnek mondható a vezető európai részvényindexekhez viszonyítva.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Ami a blue chipeket illeti: az OTP 1,5, a Mol 1,1, a Magyar Telekom pedig 0,1 szzáalékos mínuszban van. A Richter 0,5 százalékos emelkedésével felülteljesítő.

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A midcapek közül a Nyomda nagyot esett, ami részben a szelvényvágásnak tudható be, emellett pedig a 4iG felpattant.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Most indulhat a következő felfelé kör ebben az olcsó magyar részvényben!

Van egy olcsó magyar részvény, amelyben a grafikonok alapján nagy izgalmak jöhetnek, ezért a következő napokban érdemes lesz résen lenni, hiszen könnyen lehet, hogy most indul majd el a következő nagy felfelé kör.

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Most indulhat a következő felfelé kör ebben az olcsó magyar részvényben!
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Osztalék nélkül forog a Nyomda

A Nyomda árfolyama 8,2 százalékos mínuszban van. Az esés nagy része abból adódik, hogy a mai naptól kezdődően már az 519 forintos osztalékszelvény nélkül forognak a cég papírjai.

A cég tájékoztatása szerint az osztalékfizetés 1 hét múlva, azaz július 15-én fog kezdődni.

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Változatlan a helyzet Európában

Délhez közelekedve a vezető indexek közül a FTSE és a CAC egyaránt 0,5-0,5 százalékos emelkedésben van, míg a német DAX 0,4 százalékos esésével alulteljesítő.

A magyar tőzsde továbbra is alulteljesítő: 0,9 százalékos esésben van most a BUX. A blue chipek közül az OTP 1,4 százalékos mínuszban van az elmúlt hetek nagy menetelése után, ez húzza most lefelé a magyar benchmarkot.

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Az amerikai sztárpapírokat is tovább adhatják

Az előzetes piaci adatok alapján a Dél-Koreában ma reggel indult eladási hullám hatására az amerikai memóriás cégeket is tovább üthetik.

  • A Micron és a Sandisk egyaránt 5,
  • A Wester Digial pedig 5,5 százalékos mínuszban nyithat.
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Vegyes mozgások

A nyitást követően avezető európai indexek közül a DAX 0,2 százalékos esésben van, miközben a FTSE 0,2, a CAC pedig 0,5 százalékkal került feljebb.

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Esik a magyar tőzsde

A nagypapírok közül az OTP kezdi legrosszabbul, a Telekom pedig a legjobban a keddi kereskedést. A midcapek piacán pedig a Waberer's teljesít jól a negatív hangulat ellenére.

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Esik a magyar tőzsde
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Újra meglepetést okozott az inflációs adat!

Júniusban 1,7 százalékos volt az egy évre visszatekintő drágulás Magyarországon. Az elemzők a májusi 1,8 százalék után minimálisan emelkedő adatra számítottak (1,9%), ehhez képest meglepetésnek számít a kis csökkenés. A friss szám megerősíti azt a képet, hogy a gazdaságban egyre kisebb probléma az infláció, a jegybank számára mindez azt jelenti, hogy bátran vághatja tovább a kamatot.

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Újra meglepetést okozott az inflációs adat!
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Nagy lépésre készül a SpaceX: hatalmas árfolyam-ingadozások jöhetnek

A SpaceX keddi bekerülése a Nasdaq-100 indexbe automatikus, passzív vásárlási hullámot indíthat el a részvény piacán az indexkövető alapok és a tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) részéről. Az elemzők ugyanakkor óvatosságra intenek, mivel a lock-up időszakok lejárata, az alacsony közkézhányad és a magas volatilitás miatt a papír árfolyama mindkét irányban erősen kilenghet - írja a CNBC.

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Nagy lépésre készül a SpaceX: hatalmas árfolyam-ingadozások jöhetnek
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Most indulhat a következő felfelé kör ebben az olcsó magyar részvényben!

Van egy olcsó magyar részvény, amelyben a grafikonok alapján nagy izgalmak jöhetnek, ezért a következő napokban érdemes lesz résen lenni, hiszen könnyen lehet, hogy most indul majd el a következő nagy felfelé kör.

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Most indulhat a következő felfelé kör ebben az olcsó magyar részvényben!
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Elbukta a 100 milliárd dolláros üzletet a védelmi óriás, azonnal bezuhant az árfolyam

Több mint 23 százalékot zuhantak a dél-koreai Hanwha Ocean részvényei kedden, miután a vállalat alulmaradt a Kanada új tengeralattjáró-flottájának megépítésére kiírt tenderen - írja a CNBC.

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Elbukta a 100 milliárd dolláros üzletet a védelmi óriás, azonnal bezuhant az árfolyam
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Nyomás alatt a fémek is

Az arany árfolyama 1, az ezüsté pedig mintegy 2,4 százalékos mínuszban van kedd reggel.

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Minden várakozást felülmúlt a világ legnagyobb memóriagyártója, mégis nagy pofont kapott

A Samsung Electronics keddi előzetes gyorsjelentése szerint a vállalat második negyedéves üzemi nyeresége a tizenkilencszeresére ugrott, ezzel jelentősen meghaladta az előző három év összesített eredményét. A részvény mégis erős eladói nyomás alá került, mivel egyre többen kérdőjelezik meg a mostani árfolyamok és növekedés fenntarthatóságát.

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Minden várakozást felülmúlt a világ legnagyobb memóriagyártója, mégis nagy pofont kapott
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Csúnya mínuszok Dél-Koreában

A Kospi-index jelenleg 6,8 százalékos esésben van. A részvényindex közel 50 százalékát adó Samsung Electronics papírjai 9,8, az SK Hynix részvényei pedig mintegy 10,6 százalékot veszítettek értékükből.

Az esést a Samsung második negyedéves gyorsjelentése váltotta ki, amely ugyan verte az optimista várakozásokat, de a mostani környezetben már ez sem bizonyult elégnek, ugyanis a befektetők az elmúlt időszak meredek emelkedése során gyakorlatilag már hosszú időre előre beárazták a tökéletességet.

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Visszatért a rossz hangulat

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,7 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 1,3 százalék pluszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 2,21 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 0,57 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,54 százalékot esett. A Kospi index pedig mintegy 8,1 százalékkal került lejjebb.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,14 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,08 százalékot eshet, míg a FTSE 0,17 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,02 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,31 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 1,22 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

Ma a magyar inflációs adat kerülhet a figyelem középpontjába, a KSH ugyanis közzéteszi a júniusi fogyasztóiár-indexet. Az MNB ezzel párhuzamosan a nemzetközi tartalékok állományáról számol be. Németországban a májusi ipari termelés, az Egyesült Államokban pedig a külkereskedelmi mérleg jelenik meg.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 38,5 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 7,9 százalékos eséssel a Hang Seng index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 49,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 24,7 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 21,6 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 53 055,91 0,3% 1,7% 4,3% 10,4% 18,4% 53,4%
S&P 500 7 537,43 0,7% 1,3% 2,1% 10,1% 20,0% 73,5%
Nasdaq 29 697,87 1,3% -0,3% 2,6% 17,6% 29,9% 100,8%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 69 737,69 0,0% 0,4% 4,7% 38,5% 75,2% 143,5%
Hang Seng 23 616,32 1,1% 2,6% -5,4% -7,9% -1,3% -15,9%
CSI 300 4 842 0,0% -1,7% 0,5% 4,6% 21,6% -4,7%
Európai részvényindexek              
DAX 25 817,89 0,1% 4,8% 4,3% 5,4% 8,5% 66,4%
CAC 8 479,87 -0,3% 1,3% 3,2% 4,1% 10,2% 30,3%
FTSE 10 651,77 -0,3% 1,6% 2,7% 7,3% 20,7% 50,0%
FTSE MIB 52 959,14 0,3% 3,5% 6,1% 17,8% 33,7% 109,9%
IBEX 19 683,8 -0,8% 1,5% 7,3% 13,7% 40,9% 122,1%
Régiós részvényindexek              
BUX 143 587,09 0,4% 3,2% 7,4% 29,3% 44,2% 201,7%
ATX 6 565,51 0,0% 3,4% 7,9% 23,3% 49,7% 91,0%
PX 2 615,58 0,0% 1,7% 3,5% -2,6% 21,5% 127,0%
Magyar blue chipek              
OTP 46 920 0,0% 3,1% 15,1% 33,7% 68,4% 196,7%
Mol 3 938 0,7% 7,1% 0,8% 33,9% 30,6% 64,2%
Richter 12 300 0,9% 1,9% 3,2% 24,7% 20,8% 52,1%
Magyar Telekom 2 676 0,2% 1,1% 1,6% 49,3% 51,4% 527,4%
Nyersanyagok              
WTI 69,6 -0,2% -3,2% -26,2% 21,6% 2,2% -5,1%
Brent 71,96 0,0% -1,7% -22,8% 18,3% 5,0% -3,7%
Arany 4 139,84 -0,8% 2,9% -4,9% -4,3% 24,2% 129,6%
Devizák              
EURHUF 353,8 0,1% -0,3% -0,5% -7,9% -11,3% 0,0%
USDHUF 309,8752 0,4% -0,3% 0,7% -5,2% -8,5% 3,7%
GBPHUF 414,0701 0,4% 0,8% 0,6% -6,0% -10,5% 0,2%
EURUSD 1,1418 -0,2% 0,0% -1,2% -2,8% -3,1% -3,5%
USDJPY 161,2950 0,0% -0,4% 0,6% 2,9% 11,6% 45,9%
GBPUSD 1,3357 0,0% 0,8% -0,2% -0,7% -2,1% -3,3%
Kriptovaluták              
Bitcoin 64 000,1 2,4% 6,4% 4,8% -27,9% -40,8% 86,9%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,47 -0,4% 2,3% -1,6% 7,3% 3,0% 226,2%
10 éves német állampapírhozam 2,95 0,5% 3,1% -3,0% 3,0% 14,8% -1 035,6%
10 éves magyar állampapírhozam 5,08 -0,3% -0,3% -8,0% -26,1% -27,9% 71,5%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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