A koreai események után az amerikai tőzsdéken is adták a tech részvényeket

Az Irán elleni újabb amerikai szankciós csapás érzékenyen érintette a devizákat, a tőzsdei helyzeten viszont már sokat nem tudott rontani:

A DOW 0,25%-OS, AZ S&P 500 0,45%-OS, A NASDAQ 1,16%-OS MÍNUSZBAN JÁRT, A NAP VESZTESEI EGYÉRTELMŰEN A TECHNOLÓGIAI PAPÍROK VOLTAK.